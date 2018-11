Jude Law y Eddie Redmayne usarían magia para limpiar medio ambiente

LEA TAMBIÉN

Si los actores británicos Eddie Redmayne y Jude Law tuvieran poderes mágicos como los personajes que interpretan en su nueva película 'Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald', lo primero que harían sería ocuparse del medio ambiente, según declararon a DPA.

"Creo que ese es exactamente el ámbito que primero hay que abordar", señaló Law. "Hay tanto que poner en orden. Creo que el mundo de la magia debería unir todas sus fuerzas para enderezar las cosas", añadió. Lo primero que haría su compañero Redmayne sería retirar los plásticos que contaminan los océanos. "Sería un gran comienzo", dijo.



Sin embargo, el ganador de un Oscar por 'La Teoría del todo' (2014) no cree que la magia pueda resolver los problemas sociales y políticos. "Hay tanta división en el mundo y también en nuestra película que me temo que ni siquiera los magos tienen un conjuro para curar esto. Por ello debemos empezar con las cosas esenciales, con nuestro planeta y nuestro medio ambiente", añadió. En la nueva entrega de 'Animales Fantásticos' Redmayne regresa a la gran pantalla como el tímido mago zoólogo Newt Scamander.



A petición del profesor Dumbledore (interpretado por Law), se pone en el camino del siniestro mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp) que aspira a que los magos dominen sobre todos los seres que no tienen poderes mágicos. La película vuelve a unir a la autora de Harry Potter,J. K. Rowling con el director David Yates, el cuatro veces director de las aventuras de Potter en el cine.