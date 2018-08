Judas Priest confirma concierto en el Coliseo Rumiñahui, en Quito

LEA TAMBIÉN

En el marco de su gira ‘Firepower 2018’, la banda de heavy metal Judas Priest ratificó este viernes 3 de agosto del 2018, su presentación en el Coliseo General Rumiñahui. Lo hizo por medio de su página de Facebook.

El encuentro con el público capitalino se iniciará a las 19:00. Judas Priest compartirá escenario con el conjunto alemán de trash metal Kreator.



El pasado 20 de julio del 2018, la empresa de entretenimiento Escena Eventos, a cargo de la organización del evento, confirmó a EL COMERCIO el recital de Judas Priest. La banda también recorrerá países como Chile, Argentina, Brasil y Perú.



Para esta cita estarán habilitadas cinco localidades: Breaking the Law a USD 50, Turbo Lover a USD 85, Metak Gods a USD 120, Painkiller a USD 160 y Firepower a USD 200. El evento tendrá un aforo de 11 000 personas.



La banda, que se inició en 1969, hará un recorrido por su repertorio musical que incluye canciones como You’ve Got Another Thing Coming, Breakin' the Law, Painkiller y Turbo Lover. Además, presentará material inédito de ‘Firepower’, su décimo octavo álbum de estudio.



La venta de entradas se iniciará el próximo lunes 6 de agosto del 2018.En total se habilitarán 25 recintos para que las personas puedan adquirir sus pases. Hata este 3 de agosto del 2018 están confirmados 11. En Quito, los interesados pueden adquirir los pases en Metal Center, Abismo Tattoo, Marea Negra y Music Service.



En Guayaquil, los boletos están a la venta en Brutalidad Total y Metal Madness. En Otavalo, estarán en el Arts. Novedades; en Ibarra, en el K-OZ Tattoo; en Cayambe en Heaven and Hell; en Tulcán, en Metal Black; en Ambato, en 80 Forever; en Riobamba, en Tattoo Metal; en Cuenca, en Music Service; en Loja, en Guitar Shop y en Pasto (Colombia), en Alto Voltaje. También puede comprar los boletos a través del portal Geevo.io.



Los espacios restantes para adquisición de boletos al evento se anunciarán la próxima semana.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este 3 de agosto del 2018 a las 12:00 en Quito, Tituaña informó que bandas nacionales podrán participar en una convocatoria, liderada por Diego Eivar y Andrés Calderón, comunicadores de la producción del evento, para poder presentarse en el show. No adelantó si será solo una agrupación o más. La dinámica del proceso se difundirá en las siguientes semanas.