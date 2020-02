Juanes: 'He madurado, ahora entiendo más la vida y disfruto de cada concierto'

LEA TAMBIÉN

Recién reconocido como Persona del Año en la última edición de los Grammy Latinos, el cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, confiesa que ha "madurado", que ahora disfruta más de cada concierto y que ve a la música "en un momento muy interesante".

En una entrevista con EFE, al término del concierto que ofreció el 25 de febrero del 2020 por la noche en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ante cerca de 30 000 personas, Juanes calificó de "increíble" el pulso creativo que observa en este momento en la música, con más audiencia que nunca.



"Cada vez la gente escucha más música, porque hay más plataformas. La música está más presente y es más accesible que nunca", aseguró.



Juanes cree que la música vive una fase "de expresión cultural”, que ha pasado de forma cíclica por todos los estilos y que ahora está "evolucionando" gracias a la tecnología y las nuevas formas de crear. "Pasó con el blues, el jazz, el rock, el punk, el pop, la salsa, el hip hop o con el reguetón", argumentó, y ahora "puede ser que lleguen nuevas cosas... o que se vuelva a la raíz".



En el fondo, continuó, se trata de "nuevas formas que tiene la música de llegar a las personas" y que mutan "con el ambiente".



Con una carrera de más 30 años a sus espaldas, que comenzó de adolescente, Juanes reconoce que "ha sido hermoso y emocionante” regresar a los escenarios" y subraya que ahora procura "entregar el alma" en cada cita, porque "puede ser el último show en la vida".



Juanes regresa al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria transcurridos 12 años de su primer recital en la ciudad, ahora con 24 premios Grammy en su currículum. Desde aquel concierto, reflexionó, todo "ha cambiado demasiado", aunque "la esencia" de su trabajo "es la misma".

Cerca de 30 000 personas asistieron al concierto del colombiano Juanes en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Foto: EFE

"He madurado, tengo más conciencia de las cosas y entiendo más la vida", reconoció el compositor colombiano. "Ahora disfruto más de estar en el escenario, me siento más empoderado y conectado con la gente, a la que canto con el alma”.



El artista de Carolina del Príncipe, que ha vendido más de 16 millones de álbumes en todo el mundo, cree que su estilo se ha ido transformando "gracias a la oportunidad de conocer gente nueva, productores y artistas de nuevas generaciones".



Este giro hacia un Juanes más urbano él lo atribuye a esos artistas que ven la música "desde un punto de vista nuevo y con una forma diferente de crear", algo por lo que se declara "agradecido profundamente", ya que puede "aprender de ello".



"No quiero tener un manera concreta de hacer música", defendió Juanes, sino poder "sentir las cosas y hacerlas, sin imposiciones".



Su último reconocimiento profesional, el premio Grammy Latino a la Persona del Año, lo ha recibido como "una oportunidad hermosa de agradecerle a la vida, a la academia, a los amigos, al equipo de trabajo y la familia... por todo". "No hay palabras suficientes para agradecer este premio", enfatizó.



Ser el músico colombiano con más Grammys de la historia "no ha sido fácil", dijo Juanes, quien considera que los reconocimientos llegan por hacer "con pasión" lo que le gusta, lo que le hace feliz.



Y cuando eso ocurre, añadió, "el tiempo no cuenta y eso para mí es la música, la haré hasta que pueda".



A los músicos jóvenes que tratan de hacerse un hueco en el mundo y en un mercado tan competitivo, les recomienda que "lo dediquen todo a perseguir un sueño" y, si éste es la música, que "inviertan su vida y su tiempo en hacerlo realidad".



Para alcanzar la meta hace falta volcarse "con disciplina, estudio, práctica, constancia", advierte. El camino "es difícil", subraya, pero cuando "el amor es más fuerte que la dificultad, sale adelante".



Tras su trabajo de 2018, 'Más futuro que pasado', Juanes aseguró que tiene nuevos proyectos, que prefiere no adelantar. Se siente feliz" y no sabe lo que "traerá el futuro", aunque desde Gran Canaria su gira continuará por Estados Unidos, con más de 40 recitales, México, Colombia, Honduras y, en verano, en Europa.



Este año se cumplen 20 años de su primer álbum, 'Fíjate bien'. "No sé del futuro", señaló, pero "si estoy vivo seguirán pasando cosas, eso seguro".