El docente José Miguel Álvarez forma parte de la Élite Mundial

José Miguel Álvarez viste un mandil blanco. Sobre uno de los bolsillos se lee su nombre y el de la universidad en la cual trabaja.

Apenas ha terminado de revisar unos documentos científicos y enseguida se dispone a ingresar al laboratorio para echar un vistazo a sus ensayos.

Este docente investigador de la Universidad de las Américas (UDLA) recibió hace poco una noticia inesperada: el grupo Web of Science le comunicó que él formaba parte del 1% (de cerca de 6 200 autores) de los investigadores más citados del mundo en más de 21 áreas del conocimiento.

La Web of Science (WOS) es una plataforma basada en tecnología web que recoge las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológico.



Web of Science es, además, un recurso web que permite a los investigadores realizar análisis cuantitativos continuados del rendimiento de la investigación.



Al integrar a José Miguel Álvarez en ese listado, este científico se convierte en el primer investigador de Ecuador en ser uno de los más citados y reconocidos a escala mundial. De igual manera, se convierte en un referente de la élite científica mundial.

“Me sorprendió un correo que me envió Web of Science donde me explicaban que fui seleccionado por el alto impacto de mis artículos en la última década”.



El hecho de que los artículos sean muy citados significa que los resultados de las investigaciones desarrolladas por José Miguel Álvarez son de gran utilidad y de alto valor científico.



Según la UDLA, este docente logró ingresar en el listado de autores más influyentes y citados en el campo de las Ciencias Agrícolas, a través de sus investigaciones en compuestos bioactivos presentes en algunos alimentos y sus efectos sobre la salud.



En Ecuador ha estudiado frutos, legumbres y tubérculos de las regiones Sierra y Costa del país. Aquí se distinguen los frutos rojos de la región andina por el contenido de un grupo de compuestos que han sido altamente relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y del envejecimiento: las antocianinas.



Álvarez hace hincapié en que su área de estudio son los compuestos antioxidantes, es decir, aquellos que se encuentran en los alimentos sobre todo de origen vegetal, y que tienen un efecto beneficioso para el organismo humano.



El científico añade que el estudio lo efectúan al identificar las diferentes fuentes de este tipo de compuestos en los alimentos que se consumen en Ecuador, sean frutas, verduras o tubérculos.



Al mismo tiempo, el investigador utiliza modelos in vitro o en vivo de nematodos (organismos que, por lo general, suelen vivir en el medio acuático, aunque también habitan en la superficie).



El objetivo principal de sus estudios es evaluar cómo estos compuestos favorecen en la prevención de distintas dolencias. Indica, además, que analizan las propiedades antiinflamatorias, antitumorales y antioxidantes.



Este último está ligado a la prevención de los daños que se producen por el envejecimiento del ser humano. Hasta el momento, este docente ha estudiado alrededor de 200 frutos, tubérculos y granos que se consumen en la región Costa y Sierra del Ecuador. A partir de este trabajo, han identificado cuáles son aquellos que tienen una mayor variedad y cantidad de compuestos. Entre estos se destacan la mora andina y el mortiño. Estos frutos son muy ricos en unas sustancias denominadas antocianinas, responsables de las tonalidades rojas, azules y moradas de los frutos. Son conocidas, además, por tener un poder antioxidante extraordinario.

Las investigaciones de este docente se han realizado con importantes grupos de investigación de universidades de países de Europa, como España e Italia.