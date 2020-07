Johnny Depp niega haber atacado a su exesposa durante desintoxicación en isla privada

LEA TAMBIÉN

El actor Johnny Depp negó el jueves 9 de julio de 2020 haber atacado a su exesposa mientras se sometía a una desintoxicación para evitar medicamentos recetados en su isla privada en las Bahamas.

Depp está demandando al editor del tabloide británico The Sun, News Group Newspapers y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo en el que calificó al actor de "maltratador de esposas", según las denuncias de su excónyuge, la actriz Amber Heard.



Al declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres en el tercer día de un juicio por difamación que se espera que dure tres semanas, Depp fue consultado sobre un incidente en agosto de 2014 en su isla en las Bahamas, a la que había ido a terminar su dependencia de los medicamentos recetados y donde Heard alega que la golpeó y la empujó.



Depp dijo a la corte que fue el "punto más bajo de mi vida", que estaba sintiendo mucho dolor, sufría espasmos incontrolables y sollozaba como un niño en el suelo.



El actor acusó a Heard de retener los medicamentos que facilitarían el proceso, calificándolo de "una de las cosas más crueles que haya hecho".



Sin embargo, la abogada del tabloide The Sun, Sasha Wass, dijo que Heard, de 34 años, estaba siguiendo las instrucciones del equipo médico de Depp y señaló que se había puesto en contacto con una enfermera que se encontraba en la isla para decirle que el actor estaba gritando y la había empujado.



"No presioné a la señorita Heard ni la ataqué de ninguna manera", dijo Depp. "No estaba en condiciones de hacerlo en ningún caso".



En los mensajes de texto que Depp le envió a la madre de Heard en ese momento, leídos por Wass al Tribunal, elogió a su hija por su "heroísmo" al "cuidar de este viejo drogadicto" y que "Amber fue quien me ayudó".

También le envió un mensaje de texto a Heard diciendo: "Muchas gracias por ayudarme a estar limpio, bebé".

Durante el juicio, el tribunal escuchó evidencia sobre el consumo excesivo de alcohol y drogas de Depp y sobre su relación tóxica con Heard, con quien se casó en 2015.