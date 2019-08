John Travolta confundió a una drag queen con Taylor Swift

LEA TAMBIÉN

John Travolta protagonizó la anécdota de la velada en los MTV Video Music Awards, entregados este 26 de agosto del 2019 en New Jersey, al confundir a una drag queen con la cantante Taylor Swift.

El actor fue el encargado de entregar a la estrella del pop el premio al Video del Año por su single You need to calm down, y fue justo en ese instante cuando cometió el desliz.



Porque la situación dio un inesperado giro incómodo cuando Travolta aparentemente confundió a Jade Jolie, la estrella del show televisivo de 'RuPaul's Drag Race' con la cantante.



Mientras Swift abrazaba a algunas de las invitadas que aparecen en el video premiado, el actor procedió a entregar el galardón a Jade Jolie, la drag queen que aparece también en el clip y que tiene gran parecido físico con ella.

Video: YouTube, cuenta: Taylor Swift





El lapsus pasó rápidamente a la broma, pues Jade Jolie se dio cuenta en el acto de lo que estaba pasando. Y con una amplia sonrisa ambos se hicieron un gesto cariñoso, dejando así una buena anécdota humorística para la posteridad.