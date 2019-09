El actor Jencarlos Canela salva a perro del extremo calor en campaña de PETA

LEA TAMBIÉN

El reconocido actor y cantante Jen Canela es el protagonista de un anuncio en el que rompe la ventana de un auto para salvar a un perro que podría morir por el excesivo calor, una campaña que lanza este jueves 19 de septiembre del 2019 Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA, por su sigla en inglés) Latino.

Canela, de origen cubano, lleva el nuevo mensaje de PETA que advierte sobre el peligro de dejar "aunque sea solo unos minutos" a una mascota dentro de un automóvil, sobre todo si la temperatura interior puede sobrepasar los 37,8 grados Celsius.



"Yo sé que a veces estamos apurados y decimos: unos minutitos nada más, pero solo toma unos minutitos para que pase un accidente mortal", comenta en el video el protagonista de telenovelas exitosas como 'Pasión prohibida' o 'Más sabe el diablo'.



La campaña incluye un afiche promocional en el que el artista sostiene un pequeño perro en su brazo derecho mientras sujeta una barra metálica con la mano izquierda. Al fondo se aprecia un automóvil con una ventana rota.



"¿Villano o héroe?", pregunta el cartel con el que Canela pide "no permitir que los perros mueran de insolación" dentro de un vehículo con alta temperaturas.

Necesitamos más héroes como @jencarlosmusic, que nos recuerda que NUNCA debemos dejar un perro en un coche. ¡Mira su video defendiendo a los perros y la historia que le marcó su vida! 👉🏼 https://t.co/up2iqbq1CD pic.twitter.com/iqkUFqsrzB — PETA Latino (@PETA_Latino) September 19, 2019

En el vídeo, Canela, quien encabeza la nueva serie de Netflix 'The Expanding Universe of Ashley Garcia', cuenta que, siendo niño, se cayó en la piscina de su casa y un perro dálmata lo salvó.



"Yo tenía aproximadamente seis años, recuerdo clarito que estaba regresando a casa de la escuela, mis padres estaban en la casa y había una regla que no permitía salir al patio sin supervisión", relató.



"Me caí en la piscina con ropa y todo, me acuerdo que el uniforme pesaba, los zapatos pesaban, a ese edad yo no sabía nadar muy bien", continúa Canela, quien desde el agua alcanzó a ver la imagen del perro de la familia.



"Metió su patica y me pude agarrar y me salvó, me salvó la vida", asegura el también cantautor y productor, que es seguido por más de 13 millones de fans en sus redes sociales.



PETA Latino pide que cuando se vea a un perro solo dentro de un automóvil en "días templados o calientes", inmediatamente se llame al servicio de emergencias o de control de animales.



"Si las autoridades no responden o tardan en responder y el perro parece estar en peligro", la organización recomienda "que busquen a un testigo (o varios) que apoyen su evaluación de la situación, la documenten, ayuden al animal a salir del auto y esperen a que lleguen las autoridades".

Un estudio de la Universidad Estatal de San Francisco (California) comprobó que mientras la temperatura exterior es de 26,7 C, la temperatura interior en un automóvil alcanza los 37,3 C en 10 minutos, y que en 20 minutos llega a los 42,8 C.