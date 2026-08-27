‘¿Quién demonios es Jayden James?’: el hijo de Britney Spears consigue su primera portada a los 19 años

El 25 de agosto de 2026, una pregunta apareció junto al rostro de un joven de 19 años en una publicación de MAC Cosmetics: “¿Quién demonios es Jayden James?”.

La frase resume el momento que atraviesa el hijo menor de Britney Spears y Kevin Federline, quien comienza a construir una identidad pública alejada de la sombra de su familia.

Ese día, James protagonizó su primera portada en solitario para MACzine, la revista digital de la firma. Fotografiado por Sarah Pardini, aparece sosteniendo el MAC Fix+ Setting Spray en una producción que refuerza su incursión en la moda.

Jayden James empieza a construir su propio nombre

La portada llega después de varios pasos en la industria.

El 13 de mayo asistió al desfile Dior Cruise 2027 en Los Ángeles, según TVN.

Pero el momento clave ocurrió el 26 de junio, cuando debutó en la pasarela masculina Primavera/Verano 2027 de Vetements durante la Semana de la Moda Masculina de París, junto a su hermano mayor, Sean Preston.

En entrevista con Vogue, James confirmó que está interesado en continuar en el modelaje. También reconoció los nervios de aquel primer desfile y contó que ambos se apoyaban detrás del escenario con bromas.

Según explicó, aunque conocían el debut con anticipación, realmente comenzaron a prepararse al llegar a París.

Su vida personal también aparece en la portada

El 12 de agosto, James asistió al evento House of Glass de MAC en Los Ángeles.

Allí continuó consolidando su relación con la marca, cuyo director creativo, Nicola Formichetti, destacó su “sensibilidad única” y recordó que también es pianista.

La entrevista de MACzine mostró además un lado más cotidiano del joven.

Cuando le preguntaron por su rutina de cuidado de la piel, bromeó con que su novia se encarga de eso porque él no sabe demasiado del tema.

Mientras explora el modelaje, James también planea desarrollar proyectos musicales junto a Sean Preston.

Y aunque empieza a construir su propio camino, cuenta con el respaldo de su madre: Britney Spears envió flores a sus hijos a Francia para celebrar su debut en la pasarela.

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