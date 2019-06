Ivy Queen será reconocida en festival del orgullo gay en Miami

LEA TAMBIÉN

La cantante Ivy Queen, la llamada 'reina del reguetón', será cabeza de cartel de la edición inaugural del Wynwood Pride Festival, en Miami, y en el que se le entregará un reconocimiento por su defensa de la comunidad LGBT, informaron este martes 11 de junio del 2019 los organizadores.

La puertorriqueña, que este año publicó su décimo disco de estudio, 'Llegó la Queen', será honrada en el evento que se desarrollará en el barrio artístico de Miami del 21 al 23 de junio del 2019 "por su apoyo a la comunidad que la ha abrazado durante las últimas dos décadas", según reza el comunicado.



"Debemos ser versátiles, abiertos (para ser) un lienzo que acepte cualquier color que represente la originalidad", señaló la interprete en declaraciones que recoge la nota de prensa y en la que confiesa su "profundo agradecimiento" a la comunidad no heterosexual.



Una de las pioneras del género urbano latino desde que en la década de 1990 surgió en el firmamento del reggaeton de la mano de la canción Quieren tumbarme, que se incluyó en el disco 'The Noise 5' (1995), de DJ Negro.



Tras diez producciones discográficas, Ivy Queen ha acumulado tres nominaciones a Grammy Latinos, así como Premios Billboards y Premios Lo Nuestro, y el próximo mes de octubre ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF).



Intérprete de éxitos como Te he querido, te he llorado, Que lloren, Dile y Ámame o mátame, es creadora del sencillo Quiero Bailar, catalogado por la revista Rolling Stone como una de las 50 mejores canciones pop latinas de todos los tiempos.



"Sus letras condenan la violencia contra las mujeres, exigen respeto y empoderan a cualquiera que se haya sentido oprimido", destaca la organización del evento, que será de ingreso libre, y en el que también participarán Pablo Vittar, Albita, Poppy, AJA, y Carmen Carrera.