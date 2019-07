Instagram alertará a los usuarios antes de eliminar sus cuentas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Instagram anunció este jueves 18 de julio del 2019 un cambio en la manera en cómo gestiona la eliminación de cuentas que violen de forma sistemática sus normas internas de uso, por el que avisará a los usuarios cuyos perfiles corran el riesgo de ser suprimidos con base en el historial de contenidos que han compartido.

De esta forma, la red social especializada en fotografías espera acabar con las "sorpresas" de algunos internautas que solo son conscientes de que su cuenta ha sido eliminada cuando intentan conectarse a ella y esta ya ha desaparecido, informó Instagram en un comunicado.



"Algunos de tus contenidos compartidos no siguieron nuestras normas de comunidad. Si vuelves a colgar algo que vaya contra nuestras normas, puede que tu cuenta sea eliminada, incluyendo todo aquello que hayas compartido, tu archivo, mensajes y seguidores", será la nota de alerta que recibirán los usuarios a partir de ahora.



Al mensaje lo acompañará una lista de los contenidos compartidos por el usuario y que son contrarios a la normativa interna de la plataforma ya que, por ejemplo, muestran desnudos, pornografía, acoso escolar o profesional, intentan vender drogas, incitan al odio o al terrorismo.



La red social, propiedad de Facebook, aseguró que, una vez reciban la alerta con la lista, los internautas podrán apelarla directamente a través de ese mensaje si consideran que alguno de los contenidos ha sido incluido en el listado por error.



En caso de que, una vez revisado el caso, Instagram les dé la razón, ese contenido en concreto volverá a ser visible. El otro cambio anunciado este jueves 18 de julio del 2019 por la plataforma es que el criterio para desactivar cuentas, que hasta ahora se ceñía a un umbral de contenido no permitido con respecto a la totalidad de mensajes colgados, se amplía a "número de contenidos no permitidos compartidos durante una ventana de tiempo".



Es decir, además de eliminar aquellas cuentas que superen un determinado porcentaje de violaciones de las normas de uso en relación al total de mensajes subidos, Instagram también eliminará las cuentas que, durante un período breve de tiempo, hayan subido mucho contenido no permitido, aunque estas hubiesen respetado las normas hasta ese momento.