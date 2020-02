'No me ponga las esposas', las inquietantes imágenes del arresto de una niña de seis años en Florida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En septiembre del 2019, Kaia Rolle, alumna de la escuela Lucious and Emma Nixon Elementary de Orlando, fue arrestada y enviada a un centro de detención juvenil. La menor salió esposada con bridas de su centro de estudios y escoltada por dos agentes de Policía por un berrinche y por haber golpeado a empleados de la institución.

Cinco meses después, el pasado 25 de febrero del 2020, imágenes de cómo ocurrió el arresto salieron a la luz. El inquietante video fue captado por la cámara corporal del agente que detuvo a la niña, quien suplicaba por una "segunda oportunidad".



Fue la familia de Rolle la que decidió hacer públicos los videos y lo hizo por medio de la firma que los representa. Días después de que se conoció del incidente, el policía que arrestó a Rolle fue despedido.



El video difundido tiene una duración de dos minutos. Muestra el momento en el que los agentes llegan a la oficina del subdirector, a donde Rolle fue llevada como consecuencia de su comportamiento. Un docente le dice "Bueno, Kaia. Tienes que irte con ellos cariño".



La menor se levanta del asiento en el que esperaba y le pregunta al Policía para qué eran las bridas que tenía en sus manos. "Son para ti", responde el agente. Entonces la niña empieza a llorar.



"No. No quiero que me pongan esposas. No. No me ponga las esposas. Ayúdame", implora la pequeña. Pero sus peticiones son ignoradas. "Vamos", le dice el agente, pero la niña se niega. "Me quiero quedar en la escuela. Acabo de llegar", responde. El agente insiste y se la lleva.



Desde que sale de la oficina en la que se encontraba esperando hasta que llega al patrullero en el que finalmente fue llevada al centro de detención juvenil, Rolle solicita que la dejen en libertad. "Me podrás contar lo que pasó en el carro, ¿bueno?", responde el hombre para intentar calmarla, pero ella sigue llorando. "No quiero entrar en un patrullero".



"¿No quieres? Tienes que hacerlo", responde el Policía que detuvo a la niña. "No, por favor denme una segunda oportunidad", pide la menor de edad que no deja de llorar y repetir, "por favor, por favor. Por favor, solo déjeme ir".



Video: YouTube, cuenta: CBS News.

Luego de que los policías subieron a la niña al vehículo, la llevaron a un centro de detención juvenil. De acuerdo con el medio local Tampa Bay Times, el oficial Dennis Turner, que acudió al llamado de la escuela, regresó al colegio para conversar con los administradores.



"Les dijo que en su carrera había arrestado a 6 000 personas, la más joven hasta ese entonces tenía siete años. Cuando los empleados de la escuela le dijeron que Kaia tenía seis y no ocho años como pensó, no pareció importarle", escribe el diario. "Ha roto el récord", dijo.



La niña fue arrestada bajo cargos de un delito menor por agresión y golpes. Esto luego de haber golpeado a tres trabajadores de la escuela. Las imágenes de los videos de la detención que han salido a la luz muestran que ningún trabajador de la escuela intentó evitar que la menor sea arrestada.



Sin embargo, muchos sí se mostraron consternados por lo que ocurría. Uno preguntó si era realmente necesario colocar las bridas en las manos de la niña, a lo que el agente Turner respondió que sí y añadió. "Si fuera mayor, estaría utilizando esposas regulares".



Florida requiere que los Policías cuenten con autorización de un supervisor antes de proceder con el arresto de una persona cuya edad sea inferior a los 12 años, algo que Turner no obtuvo. Sin embargo, el estado no establece una ley mínima para los arrestos.

La familia de la niña busca que, con la difusión de los videos, se impulsen cambios en las leyes que establezcan los 12 años como edad mínima para poder arrestar a alguien.