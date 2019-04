Conmovedora imagen de Notre Dame, hecha por una ecuatoriana, se viraliza 

LEA TAMBIÉN

Con un dibujo hecho a lápiz, la ecuatoriana Cristina Correa conmovió a miles de usuarios de redes sociales que seguían el incendio de Notre Dame de París: Quasimodo -el personaje de Disney- se aferraba con dolor a la catedral en una imagen que se viralizó.

Esta arquitecta e ilustradora que vive en el puerto de Guayaquil plasmó en diez minutos la desolación que causó el flagelo que el lunes dañó parte de esta joya Patrimonio de la Humanidad, que cada año recibe casi 14 millones de visitantes.



“Cuando estaba viendo el video del incendio inmediatamente se me vino a la cabeza esta escena de este personaje querido de Disney”, que en 1996 lanzó la película animada 'El jorobado de Notre Dame', dice Correa, de 38 años.

La ecuatoriana Cristina Correa junto a su ilustración de Notre Dame que se volvió viral. Foto: AFP



En la escena original, Quasimodo abraza a la gitana Esmeralda, pero en los trazos de la ecuatoriana la joven mujer fue reemplazada por la catedral.



“Recordé esa imagen de dolor”, cuenta la arquitecta agregando que su intención fue reflejar “el sentimiento de quererse aferrar a algo que en ese momento no se sabía si se iba a perder completamente”.



La imagen colgada en su cuenta de Instagram tenía hasta 188 696 me gusta. De ahí pasó a Twitter, donde el astro del fútbol Neymar la compartió con el mensaje “pray for France” (recemos por Francia) . Otros usuarios divulgaron la imagen en sus trinos bajo la etiqueta #dibujosdecristina, como el nombre de su cuenta en Instagram.



En su estudio de arquitectura en Guayaquil, Correa recordó un viaje a París hace más una década. En esa ocasión junto a sus padres visitó la catedral de estilo gótico, cuya construcción comenzó en la Edad Media, a finales del siglo XII, y duró dos siglos, hasta 1345.



Correa estaba trabajando cuando sus amigas le enviaron un mensaje y un video sobre el incendio.



Entonces empezó a dibujar como lo ha hecho desde niña. Tomó lápiz y papel y trazó el rostro del personaje de Disney, basado en la obra del escritor Victor Hugo, 'Nuestra Señora de París'.