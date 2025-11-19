Hyun Bin y Son Ye Jin volvieron a emocionar a sus seguidores con un logro que marcó un antes y un después en su carrera.

La pareja favorita de los k-dramas protagoniza un triunfo que sorprendió a sus seguidores.

Una noche inolvidable para la pantalla y la vida real

Los Blue Dragon Film Awards 2025 vivieron uno de los momentos más especiales en su historia.

La presencia y victoria de Hyun Bin y Son Ye Jin se convirtió en el centro de atención de la gala.

La pareja ganó simultáneamente los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz. Esta hazaña los convirtió en el primer matrimonio en lograrlo desde que existe la ceremonia.

Para los fans, este logro significó algo más que un reconocimiento.

Fue también la primera aparición pública de ambos como esposos en una premiación desde su matrimonio en 2022.

Un romance que empezó como un guion de drama

La historia de Hyun Bin y Son Ye Jin siempre ha parecido salida de una serie romántica.

Todo comenzó en 2004, cuando él asistió a la premiere de A Moment to Remember, protagonizada por una joven Son Ye Jin.

Sus vidas volvieron a cruzarse en 2017 con la película ‘The Negotiation’.

Ese rodaje marcó el inicio de una amistad que creció lentamente.

En 2019 compartieron pantalla como protagonistas del exitoso ‘Crash Landing On You’, serie que desató rumores de romance en toda Asia, cuenta el Times of India.

La química fue tan intensa que los rumores se hicieron inevitables. En 2021 finalmente confirmaron su relación y, un año después, se casaron en Seúl.

Una pareja querida por su historia real

Los fans recuerdan que ambos siempre mantuvieron un perfil reservado.

A pesar de su fama internacional, hablaron poco de su vida privada.

Su hijo nació el 27 de noviembre de 2022, pocos meses después de su boda, y desde entonces su familia se convirtió en uno de los símbolos más queridos del entretenimiento coreano.

Un amor que cruzó años, rodajes y destinos

Sus caminos se cruzaron muchas veces antes de ser pareja.

Ella hizo un cameo en ‘Secret Garden’ en 2010, aunque sin grabar junto a Hyun Bin.

Volvieron a coincidir en la ceremonia PIFAN de 2014, donde compartieron escenario al recibir premios por sus películas.

En 2017 nació su primera colaboración formal con ‘The Negotiation’.

Dos años después, ‘Crash Landing On You’ los convirtió en la pareja más famosa de los k-dramas.

La serie marcó un antes y un después. Su romance traspasó la pantalla y terminó en una boda soñada casi 18 años después de su primer encuentro.