Horóscopo del 29 de marzo del 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

Si usted nació un día como hoy, su picardía lo convertirá en alguien encantador e irritante en partes iguales. Tiene esa sonrisa algo arrogante que hace que buena parte de la gente que lo conoce por primera vez lo encuentre simpático. Así como también se cruzará con mucha otra gente a la que le caerá como un pedante sabelotodo. Es parte del asunto. No le puede caer bien a todo el mundo, por más esfuerzos que haga. Usted se siente cómodo con su personalidad y eso es lo importante.

Nació en esta fecha: Elle McPherson, modelo.

ARIES (marzo 21 a abril 20) Está harto de ver siempre las mismas caras. Necesita conocer gente nueva que lo estimule.



TAURO (abril 21 a mayo 20) Parece moverse en cámara lenta por estos días. Ponga segunda y arranque de una buena vez.



GÉMINIS (mayo 21 a junio 21) Lo han doblado, pero no lo podrán quebrar. Usted es un guerrero y no se da por vencido tan fácilmente.



CÁNCER (junio 22 a julio 23) Muévase, cuestiónese el estado de las cosas, no se quede en lo seguro. Arriesgar es la única manera.



LEO (julio 24 a agosto 23) Siente como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Así es el amor, impacta sorpresivamente.



VIRGO (agosto 24 a septiem­bre 23) Es lógico que haya quedado un trauma después de ese incidente. El tiempo lo cura todo.



LIBRA (septiembre 24 a octubre 23) Esas pequeñas batallas requieren de mucha paciencia. Puede vencer ese vicio si se lo propone.



ESCORPIO (octubre 24 a noviembre 22.) Tal vez lo tilden de charlatán, pero siente que debe predicar con la palabra. Esa es su herramienta.



SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21) Proveer felicidad a la gente amada es una misión sagrada en la vida. Para eso venimos.



CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20) Se impone la astucia ante la fuerza bruta. El ­músculo más importante es el cerebro.



ACUARIO (enero 21 a febrero 19.) No se detenga en minucias. Tiene cosas más importantes que hacer que escuchar esas habladurías.



PISCIS (febrero 20 a marzo 20) No puede permitirse más errores. Ha estado un poco laxo con usted mismo últimamente.