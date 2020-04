Horóscopo del 5 de abril de 2020: ¿Es hoy su cumpleaños?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si usted nació un día como hoy, será una persona comprensiva y paciente, siempre dispuesta a tolerar las diferencias y a tratar de achicarlas. Su actitud componedora lo proveerá de un halo casi místico, como si fuera un monje zen suelto en una jungla de cemento. Sonriente, cálido, abierto, sus virtudes están a la vista de todos, y serán muy apreciadas cuando aparezca algún conflicto en el seno de su familia o entre sus amigos.

Es el mediador ideal para zanjar esas diferencias que puedan llegar a surgir y escalar hasta llegar a ser conflictos.



También nacieron en esta fecha: Gregory Peck, actor; Pharrell Williams, cantante; Bette Davis, actriz.



¿Qué le deparará el día de mañana? Busque su signo a continuación y lea el párrafo correspondiente. Los astros le servirán de guía.



Su guía para mañana, lunes 6 de abril



ARIES (21 de marzo-19 de abril) Sea más expresivo. Sus seres queridos saben cuánto los ama, pero no debe dejar de exteriorizarlo.



TAURO (20 de abril-20 de mayo) Tiene poca resistencia frente a las tentaciones culinarias. Procure seguir una dieta balanceada.



GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Hoy descubrirá escondido en su interior un talento que no sabía que tenía. Un día de revelaciones.



CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) Su pasividad permite que los demás pisoteen sus derechos como ciudadano. Póngase firme.



LEO (23 de julio-22 de ago.) Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Apele a su poder de síntesis para que su mensaje llegue directo.



VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) Nadie puede decirle que sus sentimientos son errados. Solo usted sabe lo que pasa por su corazón.



LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Una suerte de dilema cuyas dos alternativas no dejan de ser buenas. Ahora hay que elegir la mejor.



ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) Guarde esos rencores bien lejos. Y si puede eliminarlos del todo, mucho mejor.



SAGITARIO (22 de nov.-21 de dic.) Valora esos pequeños avances. Usted sabe el esfuerzo que le cuesta cada uno de ellos.



CAPRICORNIO (22 de dic.-19 de enero) No se imponga rutinas innecesarias que tarde o temprano lo desgastarán. Que sus días fluyan.



ACUARIO (20 de enero-18 de feb.) Está perdiendo la paciencia y con toda la razón del mundo. Ya ha soportado demasiadas mentiras.



PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Está claro que esa relación está en su peor momento. Las sociedades comerciales no siempre son fáciles.