Aparecen en Holanda fotos recientes de un cuadro robado de Van Gogh

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un experto de arte holandés afirmó este jueves 18 de junio de 2020 que recibió fotos recientes de un cuadro robado de Vincent van Gogh, lo que, a su juicio, es una “prueba de vida” de la obra extraída de un museo durante el confinamiento.

La pintura, 'Le Jardin du presbytère de Nuenen au printemps' ('El jardín del presbiterio de Nuenen en primavera'), fue robada el 30 de marzo en el museo Singer Laren, cerca de Amsterdam, entonces cerrado debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



Los ladrones entraron al museo de madrugada, rompiendo la puerta de vidrio, para robar la obra, que data de 1884, valorada en entre 1 y 6 millones de euros (1,1 millones y USD 6,7 millones), según la prensa holandesa.



Arthur Brand, apodado el 'Indiana Jones del mundo del arte' por sus hazañas de investigador, dijo haber recibido hace unos días fotografías del cuadro, de una fuente que no quiso identificar.



Las fotos, de las cuales la AFP obtuvo dos ejemplares, muestran la pintura, así como la portada del diario New York Times del 30 de mayo para probar la fecha en que fueron tomadas.



“Después de tres meses de intensa investigación, me dieron estas fotos. Se trata de la primera 'prueba de vida' del cuadro”, afirmó a la AFP Brand, señalando sin embargo un nuevo rasguño en la parte inferior de la pintura.



Una de las fotos muestra el reverso del cuadro, donde aparecen la procedencia de la obra y el historial de sus propietarios.



“No hay ninguna duda en mi mente que se trata de una obra auténtica”, dijo el experto de arte, para quien con esas fotos quizás los ladrones intentan encontrar un comprador en el medio criminal.

Consultado por la AFP para saber si se había avisado a la policía, Brand dijo simplemente haber “seguido los canales habituales”.