La casa se puede readecuar para el reciclaje

La pandemia dejó más de una lección. Entre las más importantes está el cuidado del ambiente. En efecto, organizaciones promueven prácticas más amigables con el planeta, en las que el reciclaje es una de las bases y de las más fáciles de llevar a cabo en el hogar.

De acuerdo con datos de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo), en la capital se produce alrededor de 2 200 toneladas de basura al día. El 60% de estas corresponde a desechos orgánicos y el 40% a materiales como plástico, cartón, vidrio y otros.



Para arrancar con el reciclaje en casa, primero hay que identificar el tipo de desechos que se están generando y cuáles se pueden reutilizar, reciclar y desechar, explica Cristina Vallejo, cofundadora de la Fundación para la Innovación e Investigación Ambiental 2IA.



Por lo general, las familias acostumbran a colocar la basura en el exterior de la vivienda, en un patio o garaje, pero en el caso de un departamento pequeño no siempre es posible, por lo que la cocina suele convertirse en el punto de recolección. En este caso, es fundamental un poco de creatividad.



Por ejemplo, si no cuenta con una zona amplia, puede aprovechar los espacios debajo del lavabo o mesones. Allí puede poner pequeños cubos de basura con tapa y rotularlos para identificar: orgánicos (cáscaras de frutas y verduras, café, restos de comida), reciclables (papel, cartón y plástico), y no aprovechables o desechos (papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y más).



En el baño también se podrían destinar áreas para separar desechos comunes y material reciclable, como envoltorios, frascos de champú y de productos de limpieza.

Para Carla Rizzo, miembro del proyecto Epicentre, no son necesarios grandes espacios ni tampoco gran cantidad de contenedores. Lo recomendable es separar en las tres categorías antes mencionadas.



Si el espacio en casa es demasiado reducido, una idea es apilar pequeñas cajas a manera de cajones y ahí colocar los desechos separados. También se pueden colgar bolsas de basura para el mismo objetivo.



Para los desechos orgánicos, se puede hacer compostaje en un balde o recipiente con tapa hermética para evitar malos olores. También es posible coordinar visitas de organizaciones encargadas de la recolección de este tipo de residuos. El compost que se obtenga puede utilizarse como abono en jardines y huertos urbanos.



Es clave definir cómo se gestionarán los desechos. Los especialistas acuerdan que lo más recomendado es con los recicladores de base, ya que también se apoya a impulsar una actividad económica, en la que el 70% son mujeres cabezas de hogar, de acuerdo con Rizzo. Ahora hay aplicaciones a través de las cuales se puede coordinar la recolección.

No olvide

​

Los residuos reciclables

​

como cajas de tetrapak o botellas de plástico se deben lavar previamente.

Se recomienda recolectar los desechos orgánicos de tres a cinco días y luego colocarlos en compostera.



Los frascos de vidrio se pueden reutilizar para almacenar cereales, condimentos o como decorativos.



Opte por envases ecológicos, biodegradables y que se puedan reusar para reducir la cantidad de residuos.