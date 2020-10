La historia de una joven que, después de un viaje a Tanzania, decidió adoptar a 14 niños

LEA TAMBIÉN

En 2013, Letty McMaster decidió realizar un viaje a Tanzania, en África, para realizar un voluntariado en un orfanato de ese país. El viaje marcó su vida. Siete años más tarde decidió regresar a ese lugar y adoptar a 14 niños del centro en el que había trabajado.

La población en la que realizó su voluntariado fue Iringa, un pueblo ubicado 260 kilómetros al sur de Dodoma, la capital de Tanzania. La joven dijo que en ese orfanato conoció el abuso que sufrían los niños que vivían ahí, publicó el portal La Nación, el 21 de octubre del 2020.



McMaster explicó que los dueños del lugar se quedaban con el dinero de las donaciones para los niños. Esto hacía que ellos solo puedan recibir un plato de comida al día, lo que no era suficiente para su desarrollo.



La situación le motivó a que siete años después de trabajar en el lugar, ella entable una batalla lugar contra el orfanato. Al final, consiguió que el centro cerrara. Ante la clausura, nueve niños se quedaron sin un lugar dónde vivir y por eso decidió adoptarlos.



Además de los nueve niños que rescató del lugar cerrado, también rescató a cinco niños más de las calles. Es decir, al final Letty McMaster se quedó con 14 menores bajo su cuidado.



La joven creó la fundación Street Children Iringa, con cuyos fondos adecuó una vivienda, en la que viven los 14 chicos rescatados. Según la edad, ellos van a la escuela o a la universidad.



“Estos chicos son mi vida, los crío a todos por mi cuenta y eso hace que tenga que hacer malabares con todos. Siempre había tenido en mente que quería ayudar a los niños de la calle, pero nunca imaginé terminar haciendo todo esto. Soy la figura paterna en la casa; algunos de los niños pequeños que nunca tuvieron padres me ven como su madre, pero la mayoría me ve más como una hermana mayor, ya que no soy mucho mayor que algunos de ellos”, declaró la joven a un medio británico.