¿Por qué la hija de Tom Cruise renuncia legalmente al apellido de su padre?

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes, Suri, renunció legalmente al apellido de su padre.

La joven, que ahora tiene 20 años, decidió adoptar el segundo nombre de su madre, Noelle.

Este cambio refleja un distanciamiento significativo con el actor y se hizo público tras la información difundida por la revista estadounidense People a partir de su registro de votantes en Pensilvania, donde actualmente estudia.

La confirmación del cambio de apellido

Katie Holmes, Suri y Tom Cruise.

En el documento oficial, Suri ya figura como Suri Noelle, confirmando un cambio anticipado pero no oficializado hasta ahora.

Al sustituir legalmente el apellido de su padre por Noelle, Suri busca construir un camino propio, alejado del peso mediático familiar.

Este cambio marca un hito definitivo tras más de una década de distancia con Tom Cruise, quien también es padre de Isabella y Connor.

La historia familiar detrás del cambio

De acuerdo con ABC, desde la separación de Cruise y Holmes en 2012, tras cinco años y medio de matrimonio, la actriz se enfocó en resguardar la privacidad de su hija.

En 2023, Holmes declaró a la revista Glamour que proteger a Suri siempre fue su prioridad y expresó el inmenso orgullo y felicidad que siente por ella.

Ahora que Suri ha alcanzado la mayoría de edad, continúa manteniendo un perfil bajo, al margen de las redes sociales y alejada de las entrevistas periodísticas.

Un gesto simbólico hacia la independencia

El cambio legal del apellido representa un gesto simbólico que marca una nueva etapa en la vida adulta de Suri.

Además, refuerza su independencia bajo la continua protección de Katie Holmes.

Este paso no solo redefine su identidad personal, sino que también simboliza un nuevo comienzo para ella.

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