Solo un hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie conserva el apellido de su padre

La hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, Vivienne Jolie solicitó eliminar legalmente el apellido Pitt.

Este movimiento surge en un contexto de creciente distanciamiento entre el actor y sus hijos.

La joven, que cumplió 18 años el 12 de julio de 2026, presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para cambiar su nombre a Vivienne Marcheline Jolie.

Según los documentos judiciales, alegó “motivos personales” para esta decisión.

La renuncia en cadena al apellido de Brad Pitt

Pax (en el centro con traje y camisa blanda), Vivienne (a la izquierda con traje beige, cabello rubio y camisa blanca), Maddox ( a la izquierda con camiseta negra de manga larga), Shiloh (a la derecha con cabello rubio corto, camisa blanca y chaleco negro), Zahara (a la derecha con cabello recogido), Knox (con traje azul a cuadros).

De acuerdo con Diario Libre, Vivienne no es la única en la familia que ha tomado esta medida. La audiencia para revisar la petición de Vivienne quedó fijada para el 2 de noviembre de 2026.

Anteriormente, su hermana Shiloh, de 20 años, se convirtió en la primera en cambiar legalmente su apellido.

Además, Zahara, de 21, y Maddox, de 24, avanzan actualmente en el mismo proceso para eliminar el apellido Pitt, con audiencias judiciales fijadas para el 28 y 14 de septiembre.

Por su parte, Pax y Knox son los únicos que conservan formalmente el apellido del actor; sin embargo, este último ya optó por figurar únicamente como Knox Jolie en su diploma de graduación el pasado mes de junio.

En resumen: de los 6 hijos, 1 ya lo cambió oficialmente (Shiloh), 3 están en proceso (Vivienne, Zahara, Maddox), 1 lo abandonó de forma informal (Knox), y 1 lo conserva (Pax).

El distanciamiento familiar que aleja a Brad Pitt de sus hijos

Según el medio Hola, desde 2016, Brad Pitt no ha sido visto públicamente con ninguno de sus seis hijos.

Su relación con Angelina Jolie terminó tras un prolongado divorcio que duró ocho años y estuvo marcado por disputas sobre la custodia y propiedades compartidas.

Las reflexiones de Angelina Jolie sobre sus hijos

Recientemente, Angelina compartió cómo ha logrado reencontrarse a sí misma tras el divorcio.

En declaraciones a Yahoo Entertainment, afirmó:

“Estoy descubriendo algo ahora que mis hijas son mayores… Veo lo que no quiero que pierdan y lo que quiero que conserven”.

Angelina Jolie es una famosa actriz, directora y activista estadounidense. • Foto: IMDb

Además, expresó su deseo de que sus hijas mantengan su “fortaleza, apertura, sensibilidad, fe y valentía” mientras forjan sus propios caminos.