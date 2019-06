¿Qué pasará con la hija de Edith González?

LEA TAMBIÉN

El fallecimiento de la actriz mexicana Edith González el pasado jueves 13 de junio del 2019 a los 54 años de edad, abrió una duda: ¿Qué sucederá con su hija Constanza? En la actualidad, no es posible que la adolescente se quede al cuidado de su padre porque la ley impide que se autorice la patria potestad por la escasa convivencia que ambos mantenían, según informó el portal web El Clarín.

Legalmente el padre, el político Santiago Creel, debería hacerse cargo de la menor, pero al no tener una relación cercana con Constanza, no es la opción indicada. El artículo 414 del Código Civil para la Ciudad de México establece que: “La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro", según declaró el abogado Ringenbach para el portal web Televisa.



Pero si bien el padre no es la persona adecuada, la ley prevé otros cauces como las personas que estuvieron al pendiente de la menor. El viudo de González, Lorenzo Lazo, no podría hacerse cargo, tras confirmarse su propia batalla contra el cáncer, que reveló después de la muerte de su esposa a la coordinadora general de Televisa, María Patricia Castañeda.



El programa 'Despierta América' explicó que Víctor Manuel Gónzález, hermano de la fallecida artista, será quien se quedará quede a cargo de Constanza. Edith González también encargó a su amiga Vanessa Bauche que se mantuviera en contacto con los medios de comunicación para evitar que lastimen a su hija, según informó el portal web El Heraldo.



En el programa 'Este es mi estilo', Vanessa Claudio afirmó que -antes de su muerte- González realizaba los preparativos para la fiesta de 15 años de su hija. Y ahora, Katie Barbieri, amiga cercana de la actriz fallecida, continuará con lo que González comenzó. "Pues parece que soy la encargada de organizar la fiesta de 15 años de Constanza, lo que significa que hay que ponerse las pilas", dijo en una entrevista con Univisión.