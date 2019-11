Hermano de Meghan Markle protagoniza un comercial en el que 'roba' al palacio de Buckingham

LEA TAMBIÉN

Meghan Markle no tiene ninguna relación con su medio hermano Thomas Markle Jr. Sin embargo, este integrante de su familia podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la duquesa de Sussex. Esto luego de que Thomas decidiera actuar en un comercial de una marca de cerveza que lo muestra 'asaltando' a la Familia Real Británica.

De acuerdo con información difundida por el medio UsWeekly, Thomas aparece en un video que promociona una marca de cerveza llamada Classic New York Beer. En el clip, el hombre de 53 años viste enteramente de negro y simula entrar a una edificación que parece ser el Palacio de Buckingham.



Ya en el interior de la residencia real, Thomas- quien no ha hablado con su hermana Meghan en 38 años-, toma la corona de la Reina Isabel II, pero se distrae por un contenedor que guarda la cerveza, por lo que decide también llevársela.



Un guardia detiene al hombre y le obliga a dejar los artículos robados. Él deja la corona, pero se va con las cervezas y se sube a un auto que lo espera para el escape. En el vehículo está una mujer con un gran parecido físico a Markle quien es interpretada por Renee Wood.

En julio de este 2019, Thomas Markle pidió a la reina Isabel II que se involucre y ayude a unir a su familia. Foto: AFP.

Wood le pregunta a Thomas si pudo robar "las joyas" pero él le revela que encontró algo mejor. Entonces saca las botellas de la cerveza y hace un brindis con su 'hermana', quien dice que la bebida "no tiene precio".



Según UsWeekly, el comercial se hará público en China antes de ser lanzado en Nueva York. Thomas, en declaraciones al New York Post, aseguró que no cree que nadie se moleste por la publicidad. "Fue algo cómico. Ese era el punto", sentenció.



Añadió que de hecho espera que el anuncio sirva para limar las asperezas con su media hermana. "Sería genial juntarnos y tomar una Classic New York Beer... Después de todo, en el anuncio ella dijo que eso no tenía precio", concluyó.



En enero de este 2019, Thomas Markle Jr. fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en el estado de Oregon. En julio volvió a ser noticia cuando pidió a la Reina Isabel II y al príncipe Carlos que "se involucren" y ayuden a unir a su familia.

En las declaraciones que hizo en julio arremetió contra su media hermana por no dejar que su padre conozca a Archie, el primer hijo de los duques de Sussex que nació el 6 de mayo del 2019. "Espero que algún día seas lo suficientemente inteligente y madura para abrirte y dejar que tu familia sea parte de tu vida y de la de Archie... Más allá de eso espero que puedas llamar a tu padre y dejarlo formar parte. Le debes eso", dijo.