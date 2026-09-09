Hermano de Sarah Khalifa corre el mismo destino que la presentadora

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Sarah Khalifa, reconocida presentadora de Egipto, fue sentenciada a muerte el pasado sábado 5 de septiembre de 2026 por su participación en una red de narcotráfico.

No fue la única integrante de su familia condenada a la pena capital.

Su hermano, Mohamed Khalifa, corrió la misma suerte.

Doce personas, una misma sentencia

El Tribunal Penal de El Cairo condenó a Sarah y Mohamed Khalifa a morir en la horca por “fundar y dirigir” una banda criminal dedicada a la fabricación de estupefacientes sintéticos, según reportó el periódico estatal Al-Ahram.

Junto a ellos, otras diez personas recibieron la misma condena.

En total son 12 sentenciados a pena capital.

El fallo incluyó también una multa de 500 000 libras egipcias (unos 9.800 dólares) para cada uno.

El proceso judicial involucró en total a 28 acusados.

Además de las 12 condenas a muerte, nueve personas recibieron cadena perpetua (25 años) y siete fueron absueltas, de acuerdo con El Tiempo.

¿Cómo operaba la red de Sarah Khalifa?

Las investigaciones revelaron el papel “líder y central” de los dos hermanos en la administración de la organización criminal, según el tribunal.

Las autoridades de seguridad hicieron seguimiento a la forma en que los Khalifa traían desde el extranjero la materia prima química necesaria para fabricar las drogas, y convirtieron un edificio residencial en un laboratorio clandestino.

Según Euronews, la Fiscalía sostuvo que Sarah Khalifa financió parte de la operación, viajó al extranjero para reunirse con miembros de alto rango de la red y actuó como enlace entre esos contactos y el resto de la banda dentro de Egipto.

De acuerdo con la misma fuente, los integrantes en territorio egipcio recibían instrucciones desde China para la producción de las drogas.

La operación permitió decomisar más de 750 kilogramos de narcóticos y materias primas en la propiedad donde, presuntamente, se almacenaba y fabricaba la sustancia, según reportó CNN.

El tribunal basó su fallo en pruebas que calificó de “irrefutables”: el testimonio de 20 testigos, además de grabaciones y videos que documentarían la coordinación directa entre los hermanos y el resto del grupo.

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