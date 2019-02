Herederos de Michael Jackson demandan a HBO por el documental 'Leaving Neverland'

LEA TAMBIÉN

Los herederos de Michael Jackson demandaron a la cadena HBO por la producción del documental 'Leaving Neverland'. De acuerdo con información difundida por el sitio de noticias especializado en el mundo del espectáculo, TMZ, exigen una indemnización de más de USD 100 millones.

Según el medio, los herederos del 'rey del pop' sostienen que HBO firmó un contrato con Jackson en 1992 que incluía una cláusula de "no desprecio". Sostienen que la firma del documento tuvo lugar cuando la cadena de televisión transmitió el concierto en vivo de Michael Jackson en Bucarest (Rumania) en el marco de The Dangerous Tour.



El contrato, siempre según TMZ, incluía una disposición en la que se establecía que HBO no podía emitir comentarios de desprecio con respecto al artista o a cualquiera de sus representantes, agentes o prácticas comerciales.



Igualmente, sostiene el medio, HBO estaba legalmente impedido de realizar cualquier acto que pudiese dañar, desacreditar o causar que disminuya la estima o la reputación y la imagen pública de Jackson.



Según los herederos, la producción del documental de HBO 'Leaving Neverland', que se enfoca en los supuestos casos de abuso sexual infantil cometidos por Jackson, viola esta cláusula del contrato.

Video: YouTube, cuenta: HBO

'Leaving Neverland' es un documental que, según se describe en el canal de YouTube de HBO, "explora las separadas pero paralelas experiencias de dos niños, James Safechuck y Wade Robson que se volvieron amigos de Michael Jackson" cuando tenían 10 y siete años respectivamente.



La cinta, dividida en dos partes, se compone de entrevistas con Safechuck ahora de 40 años y Robson, de 36, sus madres, esposas y hermanos con el fin de "crear un retrato de un abuso sostenido, explorando los sentimientos encontrados que llevaron a que los dos hombres confronten sus experiencias luego de haber tenido sus propios hijos".



El filme, dirigido por Dan Reed, ha sido fuertemente criticado por los herederos de Michael Jackson en ocasiones anteriores. El pasado 28 de enero del 2019, días después de que el documental se estrenó en el festival de cine de Sundance, en Estados Unidos, la familia emitió un comunicado rechazando las acusaciones de la película.



Además, en el texto, la familia recordó que antes de la muerte de Michael Jackson en el 2009, el intérprete de Billie Jean había sido investigado en una pesquisa que incluyó un allanamiento al rancho Neverland, ubicado en California, y un juicio penal vinculado con otro adolescente en el que Jackson fue absuelto.



"No podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres de Twitter y otros que nunca conocieron a Michael van tras él", dice el texto de la familia que aseguró que las acusaciones se dan porque Jackson ya "no está aquí para defenderse".



Los dos hombres que relatan en el filme sus vivencias ya presentaron demandas contra Jackson en el pasado. Sin embargo, ambas fueron desestimadas por asuntos técnicos.

Michael Jackson murió a causa de una intoxicación aguda de profopol el 25 de junio de 2009. Durante su vida enfrentó varias denuncias de abuso sexual infantil. En 1994, pagó USD 15 millones en un acuerdo judicial por acusaciones relacionadas con un niño.