HBO Max prepara cambio de nombre con nuevos planes

HBO Max prepara un cambio de su nombre y sus planes para sus usuarios. Así lo difundieron sitios especializados de entretenimiento

HBO Max es una de las plataformas 'streaming' de Warner Bros. Discovery que capta la audiencia por series como 'The last of us', tendencia mundial. Con su cambio, buscará más posicionamiento luego de las variaciones de planes de Netflix.

Según Bloomberg, la plataforma, que enlazará los productos de HBO Max y Discovery, se llamará Max. No existe una fecha oficial sobre el cambio.

De acuerdo a la información de Bloomberg, el lanzamiento se realizará en abril del 2023, en los Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, se extendería a otros países.

“Warner Bros. Discovery agregará miles de títulos a su servicio de transmisión insignia HBO Max, extrayéndolos de su biblioteca de programas”, publicó Bloomberg.

Los planes incluirían mejor calidad de video y no aumentarían los precios para los usuarios que disponen del servicio, aunque se proyectan nuevos planes.

Uno de los nuevos planes sería uno llamado Premium, aunque no hay una oficialización sobre esta información.

HBO Max y su cambio

¿Por qué el cambio? De acuerdo al portal xatacahome, Warner Bros. Discovery quiere presentar una imagen renovada.

“Tal parece que la percepción que tiene el público sobre esa marca contrasta con los datos que tiene Warner. De acuerdo al mismo reporte, la compañía considera que el nombre HBO aleja a muchos suscriptores potenciales”, difundió el sitio.

La cadena buscará así engancharse con más usuarios y atraer suscripciones para su servicio 'streaming'.

HBO Max prepara el cambio y también llegarían más cintas y series, pero sin un aumento de costo.

A la espera de un pronunciamiento oficial de Warner Bros. Discovery, los usuarios en las redes sociales empezaron a especular con la posibilidad de observar películas y series que estaban blindadas del catálogo de HBO Max.

