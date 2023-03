Los nominados a los Premios Oscar fueron anunciados el pasado 24 de enero. Foto: Cortesía Facebook

Redacción Tendencias (I)

Los Premios Oscar y 'The Last of Us' se disputarán la audiencia de las pantallas este domingo 12 de marzo de 2023.

La entrega de los Premios Oscar, en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, Estados Unidos, empezará a las 20:00 (hora de Ecuador).

A la misma hora, comenzará el noveno y último capítulo de la primera temporada de la serie 'The Last of Us', tendencia mundial.

Las audiencias se repartirán en las pantallas con la proyección de ambas emisiones.

Los Premios Oscar se transmitirán por el canal TNT para Ecuador, mientras que la serie se emitirá por HBO MAX, que tiene sus derechos.

Los indicadores de audiencia serán un gran termómetro para medir cuál de las dos emisiones tendrá más audiencia y mejor nivel de aceptación entre los consumidores.

Premios Oscar y la gala

La expectativa crece para la gala de este domingo 12 de marzo. La principal atracción es conocer a la mejor película de la temporada, en una lista que cuenta con cintas con buenas críticas.

Las nominadas a Mejor película son: 'Sin novedad en el frente', 'Almas en pena de Inisherin', 'Avatar: El sentido del agua', 'Elvis', 'Todo a la vez en todas partes', 'Los Fabelman', 'TÁR', 'Top Gun Maverick', 'El triángulo de la tristeza' y 'Ellas hablan'.

'Todo a la vez en todas partes' es una de las favorita; está nominada en 11 categorías en esta nueva entrega de los Oscar. Michelle Yeoh es la encargada de dar vida a la protagonista, acompañada de un reparto en el que destacan Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan.

'The Last of Us' y un desenlace

'The Last of Us' tendrá su último capítulo con el nombre de 'Look For The Light'. Así lo informó HBO Max.

Se adelantó la hora de estreno, pues en los Estados Unidos habrá un cambio de horario durante la madrugada del domingo.

La serie, basada en un videojuego, se convirtió en tendencia mundial desde su estreno. Por esto, hay tensión y expectativa entre sus espectadores por el fin de la temporada.

Eso sí, HBO Max confirmó que habrá una segunda temporada que comenzaría a finales de 2024 o en los primeros días de 2025.

