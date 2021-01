JusticiaParaEfrainRuales, el hashtag que se convirtió en símbolo de justicia en contra del crimen

El asesinato del presentador de televisión, influencer y actor Efraín Ruales causó conmoción no solo en Ecuador. Artistas, celebridades y la prensa internacional también lamentaron su asesinato que sucedió el miércoles 27 de enero del 2021 a primeras horas de la mañana en Guayaquil.

Tras la conmoción, seguidores, familiares y amigos, entre ellos celebridades de la farándula nacional, músicos, periodistas y actores, se sumaron al hashtag que se creó para pedir justicia por su muerte: #JusticiaParaEfrainRuales. Este ya se convirtió en tendencia en Twitter.



En esta red social, así como en Instagram, algunos personajes subieron videos y fotos con mensajes de pesar por la pérdida del presentador de 36 años y pidiendo que se efectúen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos que llevaron a su asesinato.

El reconocido actor guayaquileño Roberto Manrique compartió en su cuenta de Instagram algunas publicaciones con relación a lo sucedido. En un video publicado el miércoles 27 de enero del 2021 habla sobre el dolor de despedir a un amigo. A la vez pidió respeto por la intimidad de la familia de Ruales.



Enfatizó en que la unión es lo más importante. "Aquí no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos, vamos a trabajar juntos hasta sea un hecho de que haya justicia por Efraín, esto no puede quedar impune, este crimen no se puede quedar así tenemos que levantar la voz sin miedo alguno para hacer que cosas así no vuelva a suceder que haya justicia para nuestro amigo, justicia para Efraín”.



La presentadora de televisión Erika Vélez también se sumó a la campaña. Compartió una fotografía junto al actor en la que escribió “Me voy por ahora con esto, Efraín no murió, a Efraín lo mataron. #JusticiaParaEfrainRuales #justiciaparaefrain".

Rosanna Queirolo, escribió en su cuenta de Twitter “Ayer la pasé muy triste todo el día... hoy amanecí con rabia! Hasta cuándo? Cuántos más? Ayer fue Efraín, hoy quién? Qué están haciendo las autoridades para evitar estas desgracias? No más, los ecuatorianos estamos hartos. #JusticiaParaEfrainRuales #JusticiaParaEfrain".

La cantante Pamela Cortez se sumó escribiendo en su cuenta de Instagram que espera que la familia de Ruales encuentre calma y consuelo. Añadió “Espero que se llegue al fondo de todo esto y que se haga justicia en tu nombre y en nombre de cada víctima de este país”.



Asimismo, la cantante guayaquileña Mirella Cesa lamentó el hecho. “Sin palabras...hoy Ecuador esta de luto..mis oraciones y solidaridad con la familia de Efra, @ale_jaramillo querida te abrazo fuertemente”, escribió en Instagram.



La actriz y comunicadora Giovanna Andrade también dedicó unas palabras a Efraín y su familia y escribió en la red social “Ecuador debemos exigir y pelear arduamente por el derecho a vivir en paz el derecho a vivir en libertad”.



Incluso personajes fuera de la farándula nacional continúan sumándose al pedido. El médico investigador Esteban Ortiz escribió en su Twitter “No nos quedaremos tranquilos ni recuperaremos la poca paz que no queda hasta que se esclarezca el asesinato de #EfrainRuales”.

La periodista Dayanna Monroy escribió “Que el dolor no nos haga olvidar que aquí también hay indignación #JusticiaParaEfrainRuales”.