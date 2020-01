Harvey Weinstein es acusado de violación en Los Ángeles al comenzar su juicio en Nueva York

LEA TAMBIÉN

El antes todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein fue inculpado este lunes 6 de enero del 2020 de nuevos crímenes sexuales en Los Ángeles, en el mismo día del inicio de su juicio penal en Nueva York, en un momento simbólico para el movimiento #MeToo.

El productor de cine independiente, de 67 años y que asegura ser inocente, fue acusado en Los Ángeles de abusar sexualmente de dos mujeres no identificadas en 2013.



La primera agresión habría ocurrido el 18 de febrero de aquel año, cuando según la fiscalía, Weinstein entró sin permiso a la habitación de hotel de una mujer y la violó. Al día siguiente, supuestamente agredió sexualmente a otra mujer en su habitación de un hotel en Beverly Hills.



“Las pruebas demostrarán que el acusado utilizó su poder e influencia para tener acceso a sus víctimas y luego cometer crímenes violentos contra ellas”, dijo la fiscal Jackie Lacey en un comunicado.



Más temprano, en Nueva York, Weinstein llegó a la corte en Manhattan vestido con un traje oscuro y utilizando un andador tras ser sometido a una reciente cirugía de espalda debido a un accidente de automóvil que sufrió en agosto.



Lucía pálido y débil. A las afueras, unas 15 mujeres protestaban, incluidas las actrices Rosanna Arquette y Rose McGowan.



“Se acabó el tiempo del acoso sexual en el trabajo, se acabó el tiempo de echarle la culpa a las sobrevivientes, se acabó el tiempo de las disculpas vacías sin consecuencias y de la cultura generalizada del silencio que ha permitido actuar a abusadores como Weinstein”, sostuvo Arquette.



Desde que surgió el movimiento tras el escándalo Weinstein, casi todos los hombres que fueron acusados y perdieron sus puestos de trabajo han evitado procesos penales.



El productor de 'Pulp Fiction' enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable en este juicio por agresiones contra dos mujeres, que debe durar de seis a ocho semanas.



La audiencia neoyorquina presidida por el juez James Burke duró una hora y cuarto y definió aspectos logísticos. La primera batalla será la selección del jurado, que comenzará este martes y puede durar hasta dos semanas.



Durante la audiencia, la fiscalía pidió al juez que ordene a la defensa mantener silencio sobre el proceso fuera del tribunal.



“Las mujeres ya han sido suficientemente degradadas”, dijo la fiscal Joan Illuzi-Orbon, acusando a la abogada defensora Donna Rotunno de sugerir que como muchas acusadoras son actrices, están actuando cuando denuncian los abusos. Rotunno aseguró que no hizo nada indebido y fustigó a la fiscal por calificar a su cliente de “depredador” en la corte.



Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, han denunciado a Harvey Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.



Pero Weinstein es juzgado en Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres, ya que los demás delitos han prescrito.



Lo mismo ocurrió en Los Ángeles, donde la fiscalía reportó casos de violación que datan de los años 1970 que ya no pueden ser juzgados.



Además de los cargos anunciados el lunes, la fiscal Lacey dijo que analiza otras tres denuncias.



En un comunicado, 25 mujeres que rompieron el silencio contra Weinstein, entre las que se cuentan Arquette y McGowan, además de Mira Sorvino, celebraron la imputación en California.



El inicio del juicio en Nueva York más el anuncio de nuevos cargos “ son una clara indicación de que los riesgos que tomamos [al contar sus historias] y las consecuencias que enfrentamos posteriormente no fueron en vano ” .



Sin embargo, para Bennett Gershman, exfiscal y profesor de leyes en Nueva York, el anuncio de Lacey puede dificultar el juicio en Nueva York y dar argumentos a los abogados de Weinstein para pedir un aplazamiento hasta que baje la marea.



La defensa ya había pedido “secuestrar” al jurado para evitar que otros procesos judiciales -como el de Los Ángeles- influya en su imparcialidad. El juez rechazó el pedido.



Una de las acusadoras en el caso en Nueva York es la exasistente de producción Mimi Haleyi. Asegura que Weinstein le practicó sexo oral contra su voluntad en el apartamento de éste en Nueva York en julio de 2006.



La segunda permanece en el anonimato. Afirma que Weinstein, cofundador de la productora Miramax Films, la violó en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013.



La acusación fue modificada en agosto para incluir el testimonio de la actriz de 'Los Soprano' Annabella Sciorra, quien asegura que fue violada por Weinstein en el invierno de 1993-94.

Si es hallado culpable por el jurado y recibe una pena de cárcel será un hito para el movimiento #MeToo, que lucha contra el abuso sexual y de poder en Hollywood y otras industrias, como el periodismo, la gastronomía o la música.