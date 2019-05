Weinstein alcanza acuerdos con mujeres que lo acusan y acreedores

LEA TAMBIÉN

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein alcanzó acuerdos provisionales por USD 44 millones con las mujeres que lo acusan de agresión sexual y acreedores, informó el jueves 23 de mayo del 2019 el diario Wall Street Journal.

El pacto, que aún no ha sido firmado, busca cubrir todos los procedimientos civiles iniciados contra el magnate caído en desgracia, incluidos aquellos en Canadá y Reino Unido.



Un portavoz de Weinstein se negó a hacer comentarios al ser consultado por la AFP .



El acuerdo no exonera a Weinstein de los procesos criminales en su contra por asalto sexual, por los que irá a juicio en septiembre.



Weinstein -catalizador del movimiento antiacoso #MeToo- ha sido acusado de agresiones a dos mujeres y enfrenta hasta la cadena perpetua de ser condenado en el juicio, que podría durar unas cinco semanas.



El acuerdo conocido este jueves cubriría también los procedimientos iniciados por el exfiscal general de Nueva York Eric Schneiderman, quien fue reemplazado por Letitia James.



Esos procedimientos buscaban específicamente garantizar que las presuntas víctimas fueran compensadas.



Un portavoz de James tampoco quiso hacer comentarios.



El monto acordado será pagado por compañías de seguros, informó el diario, muchas de las cuales tienen entre sus clientes a The Weinstein Company, la compañía de producción cofundada por él.



Desde octubre de 2017, Weinstein -uno de los más poderosos hombres de Hollywood antes de la cascada de señalamientos de agresión y acoso sexual en su contra- ha sido acusado por más de 80 mujeres.

Entre sus acusadoras hay prominentes actrices como Ashley Judd, Angelina Jolie y Salma Hayek.