El perro de Rosé, integrante del exitoso grupo Blackpink, se convirtió en protagonista de una polémica tras aparecer en la portada de la edición especial de Dogue. Se trata de una revista dedicada a las mascotas de celebridades.

Hank -un perro mestizo rescatado por la cantante en 2020- fue elegido para esa publicación que celebra el vínculo entre las estrellas y sus animales de compañía.

Hank, el querido perro de Rosé es víctima de críticas crueles en redes

La historia de Hank comenzó cuando Rosé, durante la pandemia, decidió cumplir su sueño de tener un perro. Encontró al pequeño Hank, un terrier mixto, a través de una cuenta de Instagram de un refugio para perros.

Desde ese momento, el vínculo entre ambos se fortaleció y Hank ganó popularidad en redes sociales con su propia cuenta de Instagram, donde comparte momentos de su vida junto a la cantante.

Sin embargo, la presencia de Hank en la portada de Dogue no fue recibida con aplausos por todos. Algunos usuarios en redes sociales manifestaron su descontento, argumentando que, al no ser de raza, Hank no merecía tal reconocimiento.

También hubo críticas hacia la idea de dedicar una revista de lujo a mascotas, cuando muchos seres humanos enfrentan condiciones precarias.

Más allá de esto, surgió una comparación con Bam, el perro de Jungkook de BTS, quien supera a Hank en seguidores en Instagram, lo que desató debates y acusaciones hacia la revista por supuesta desinformación respecto a la popularidad de ambos caninos.

El perro de Rosé en Dogue

La revista destacó que Hank lleva una vida sencilla y llena de momentos tiernos. Cuando Rosé está de gira o viajando por la Semana de la Moda, “se le puede encontrar en su hogar en Seúl, disfrutando de pequeñas travesuras como mordisquear calcetines”.

Sin embargo, no todo en la vida de Hank es calma: el cachorro también se familiariza con el mundo glamuroso de la estrella. Durante el rodaje en Corea, estuvo presente, compartiendo momentos detrás de cámaras junto a Rosé. “Le hablo como si fuera mi hijo. Le hablo en coreano e inglés, así que Hank es bilingüe”, dijo la cantante, mostrando el vínculo especial y afectuoso que comparte con su compañero.