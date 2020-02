Piratas informáticos roban toda la base de datos de empresa que recopila fotos para reconocimiento facial

LEA TAMBIÉN

La empresa tecnológica estadounidense Clearview AI, que proporciona software de reconocimiento facial, sufrió un ataque de piratas informáticos. Los hackers, según reconoció la firma, lograron robar toda su lista de clientes, entre los que se encuentran fuerzas policiales, agencias y bancos.

Clearview AI es una empresa que no ha estado libre de controversia. Esto porque uno de los productos que oferta es una herramienta que permite a la Policía subir a la nube la fotografía del rostro de una persona y buscarla en una base de datos que contiene miles de millones de imágenes que fueron tomadas de redes sociales para identificar a los sospechosos.



En declaraciones al portal Business Insider, Tor Ekeland, abogado de la empresa confirmó que una persona que obtuvo acceso de forma no autorizada a los servidores. Sin embargo añadió que el robo no fue producto de un hackeo a los servidores de Clearview, sino de una "falla" que le dio a alguien acceso a la lista de clientes de la compañía.



Ekeland añadió que si bien "la seguridad es la principal prioridad de Clearview", las "filtraciones de datos son parte de la vida en el siglo 21". El portavoz añadió que la empresa seguirá trabajando para fortalecer sus sistemas de seguridad.



El robo de los datos fue inicialmente confirmado por el periódico estadounidense Daily Beast que confirmó que la empresa había cerrado la de seguridad que permitió la filtración y que el pirata informático no logró acceder a los historiales de búsqueda de las fuerzas policiales.



Clearview AI obtuvo más de 3 000 millones de fotografías de populares plataformas como Facbebook, Instagram, Twitter y YouTube.



En enero del 2020, una investigación del diario The New York Times reveló que su tecnología fue utilizada por agencias "de aplicación de la ley para hacer coincidir fotos de rostros desconocidos con las imágenes en línea de las personas. La compañía también retiene esas fotos en su base de datos incluso después de que los usuarios de Internet las borran de las plataformas o hacen que sus cuentas sean privadas", informa CNN.

En respuesta al reporte del Times, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa dijo a CNN Business que Clearview AI tiene "las mejores intenciones" y aseguró que el producto de reconocimiento facial no será vendido a países como Rusia o China.