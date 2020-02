Confirman guión inédito para cine escrito por García Márquez

LEA TAMBIÉN

Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor mexicano Juan Rulfo, confirmó la primera versión de un guion cinematográfico escrito por Gabriel García Márquez para la adaptación de la novela 'El gallo de oro' de su padre, un suceso reflejado además en un libro de próximo lanzamiento.

El realizador Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor originario de Jalisco (oeste de México), dijo este jueves que ese texto es "uno de los primero guiones que escribió Gabo y que el productor (Manuel Barbachano) no lo contempló para su producción".



Si bien era sabido que García Márquez y Fuentes aparecían en los créditos como adaptadores del texto rulfiano, hasta ahora no había noticia de "un guion en solitario" redactado -al menos en primera instancia- por el autor de 'Cien años de soledad'.



Rulfo escribió 'El gallo de oro' -su segunda novela- entre 1956 y 1958 como un texto que podía ser utilizado para la pantalla grande. De esta manera, la película se estrenó en 1964, pero no fue hasta 1980 que la novela fue editada por primera vez.



El autor se habría involucrado en la producción de la película y viajó en busca de localizaciones al sur de Jalisco, en el oeste de México, donde sus llanuras y ambientes desolados lo inspiraron para escribir buena parte de sus textos.



Las palabras de Juan Carlos Rulfo coinciden con un libro que se lanzará próximamente y da testigo de este guion.



El ensayo es autoría del especialista en cine y literatura mexicana Douglas J. Weatherford, y contiene íntegros el guion de la película 'Pedro Páramo', escrito en 1965, y dos del filme 'El gallo de oro', de 1963 y 1964, reveló la fundación en sus redes sociales.



En este libro se revela que el primer texto para este filme, que fue dirigido por el mexicano Roberto Gavaldón, fue escrito por García Márquez luego de su llegada a México y habría sido reescrito por Carlos Fuentes, quien habría colaborado tanto en su primera versión como en la versión que quedó como la definitiva, donde tuvo mucho más peso.



Juan Carlos Rulfo destacó en declaraciones la cercana relación de amistad y literaria que su padre tuvo con Fuentes y García Márquez, este último declarado admirador de su obra.



"En aquellos años se vivió una cercanía en todos los niveles. La última mitad de los años 50 fue una efervescencia que, por lo menos en México no se ha vuelto a dar. Y todos ellos estaban ahí, unidos por la creatividad", afirmó.



Sin embargo, sostiene que la creación de un guion que logró reunir la genialidad de estos grandes del llamado 'boom latinoamericano' es más obra de la casualidad que de la camaradería que tenían.



"Más allá de la relación entre Gabo (García Márquez), Fuentes y Rulfo, se trata de la necesidad urgente de los productores cinematográficos por encontrar nuevos escritores que aportarán nuevos aires a la cinematográfica mexicana. Entonces esa unión se debe a Gavaldón y (al director español) Carlos Velo, entre otros", puntualizó.



'Juan Rulfo en el cine: los guiones de Pedro Páramo y El gallo de oro'mostrará la versión íntegra del guion escrito por García Márquez además de textos y ensayos de Weatherford (de la Brigham Young University) y del catedrático en la Universidad de León, España, José Carlos González Boixo, entre otros.

La edición del libro corrió a cargo de la Editorial RM, la Fundación Juan Rulfo y la Brigham Young University.