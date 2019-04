Un grupo de artistas desconoce a Velasco como presidente de Sayce

LEA TAMBIÉN

La directiva de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce) ha sido desconocida por una parte de sus socios durante una reunión de la Asamblea General Ordinaria convocada por la propia institución. Juan Fernando Velasco, presidente de Sayce, dijo que no aceptará una decisión que se tome por fuera de la norma establecida por la institución y las autoridades de control.

La reunión convocada para este martes 9 de abril del 2019 se realizó simultáneamente en dos hoteles de Quito y Guayaquil, y estaba destinada a la presentación de mociones y peticiones, que serán debatidas y votadas en posteriores etapas de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.



Robinson Proaño, artista y socio de la organización, dijo que durante la reunión se presentó una moción para la anulación del voto ponderado con el que se designó a la actual directiva y la subsecuente destitución de la misma, que fue llamada a votación inmediatamente. “Se decidió por voto unánime que se desconozca el voto ponderado y todo lo que fue efectuado con el mismo, en este caso las elecciones antidemocráticas que se realizaron”, dijo Proaño sobre una votación que habría alcanzado 130 votos a favor de 132 socios presentes en Quito y Guayaquil. Actualmente, Sayce registra 2 443 miembros.



Tras la votación de los presentes, se nombró una nueva directiva provisional, encabezada por el productor musical Enrique De Lucca, que estaría en funciones por un plazo de 90 días hasta que se convoque a nuevas elecciones, en las que ya no se aplicaría el voto ponderado.



Según ese mecanismo, instaurado por la anterior directiva, el voto de cada socio equivale a entre 1 y 25 puntos o votos, según el nivel de regalías que generen por la ejecución pública de sus obras. Juan Carlos Terán, socio de Sayce, explicó que desde su instauración hay inconformismo con respecto a este mecanismo que lo califica como “antidemocrático”.



“Es una medida sin razón, lógica o legalidad” dijo Velasco sobre las acciones tomadas durante la reunión, que las cataloga como parte de una campaña mediática basada en acusaciones sin respaldos ni pruebas y que apuntarían en favor de intereses personales.



“Decían que el voto ponderado es ilegal. Se hizo la consulta al Senadi (antes Iepi) y hay una resolución enfática y precisa que dice que el voto ponderado no es ilegal”, dice Velasco sobre el tema que se ha convertido en centro de la polémica. No obstante, el directivo asegura que es “obligación” de Sayce debatir y decidir sobre este y otros mecanismos electorales, pero que se deberá hacerlo en los tiempos establecidos para aquello.



Se refiere a la etapa de debate de las mociones presentadas que se realizará entre el 11 y el 22 de abril y la etapa de votación, entre el 22 y el 30 de abril. La participación en ambas etapas será en dos modalidades. De forma virtual a través de una aplicación en línea y una presencial en reuniones convocadas por la institución.



Según Terán, otro de los temas en conflicto es que hay ingresos por licenciamiento de obras musicales en espectáculos públicos que no se reflejan en las regalías autorales de los dueños de los temas. Velasco admitió que hay dificultades para monitorear todos los espectáculos públicos que generan regalías por licenciamientos, que podría generar un desbalance en el pago de regalías y que se trabaja para corregir y mejorar los procedimientos. Por otra parte, dice Velasco, los licenciamientos de obras musicales en locales comerciales se hace en base a proyecciones y las regalías por ejecución de obras en medios de comunicación y plataformas digitales se realiza mediante dos servicios de monitoreo, nacional e internacional.

Al momento, Velasco no ha recibido ninguna notificación formal de alguna instancia judicial o administrativa con respecto a las acusaciones que se han formulado contra la actual directiva. “Lo único que puedo hacer es esperar que desde las demandas que han hecho presenten pruebas, pero no existen”, aseguró.