Greta Thunberg viaja a Madrid para participar en la Cumbre del Clima

La joven activista climática de 16 años Greta Thunberg viajará a Madrid para participar la tarde de este viernes 6 de diciembre del 2019 en la Marcha por el clima que recorrerá la ciudad e intervenir el próximo lunes 9 en la Cumbre del Clima en un acto organizado por Unicef.

Está previsto que Greta Thunberg llegue a Madrid en tren a primera hora de la mañana del viernes procedente de Lisboa y que a las 16:30 ofrezca una rueda de prensa en la Casa Encendida junto con otros integrantes del movimiento Fridays for Future y Juventud por el Clima.

Posteriormente, la joven activista participará en la Marcha por el clima que recorrerá las calles de la capital a partir de las 18:00.



Greta Thunberg intervendrá el próximo lunes en la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid desde el pasado día 2, en el acto "Niños y jóvenes ante el cambio climático", junto a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta H. Fore, y la ministra española de Educación, Isabel Celaá.



Thunberg llegó a Lisboa el pasado martes tras cruzar el Atlántico en el catamarán La Vagabonde, propiedad de los YouTubers australianos Riley Whitlum y Elayna Carrasu, por su oposición a viajar en avión por las emisiones contaminantes, y está previsto que viaje esta noche en tren desde la capital portuguesa con destino a Madrid.



El primer acto programado en Madrid de la joven activista sueca es una rueda de prensa que ofrecerá junto a la representante de Juventud por el clima-Fridays for Future España Shari Crespi, la compañera de FFF Uganda Vanessa Nakate y el coordinar de Internacional de Juventud por el Clima-Fridays For Future España Alejandro Martínez.



Después participará en la manifestación convocada por las plataformas Juventud por el Clima-Fridays for Future España, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática, 2020 Rebelión por el Clima y Cumbre de los Pueblos.

También participarán Sociedad Civil por la Acción Climática y Minga Indígena, que contarán con el apoyo de cientos de organizaciones internacionales.

Antes de viajar a Madrid, Greta Thunberg recordó este jueves 5 de diciembre del 2019 a través de su cuenta de Twitter que desde que se firmó el Acuerdo de París en 2016, las emisiones de CO2 en la atmósfera se incrementaron un 4%