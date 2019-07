Greta Thunberg y la banda británica The 1975 lanzan canción para ayudar a 'frenar la crisis climática'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, reivindica la necesidad de "actuar con emergencia" para frenar la crisis climática en una de las pistas del nuevo álbum de The 1975 'Notes on a Conditional Form'.

"Estamos en el inicio de una crisis climática y ecológica y necesitamos llamarla por su nombre: una emergencia", recita sobre una música instrumental Greta Thunberg, quien se convirtió en una de las voces líderes en el debate sobre el clima.



La sueca está "agradecida" de haber lanzado un tema junto a la banda de Mánchester, pues se presenta como una oportunidad para enviar su mensaje a una nueva audiencia de una manera novedosa, según expresó Thunberg en los medios británicos.



"Creo que es genial que The 1975 esté tan involucrado en la crisis climática. Necesitamos urgentemente que personas de todas las ramas de la sociedad se comprometan", agregó.

Video: YouTube, cuenta: The 1975

El tema abre el repertorio de canciones del último lanzamiento de The 1975 'Notes on a Conditional Form' y sus ingresos irán destinados al movimiento social Extinction Rebellion, que tiene como objetivo influir sobre el Gobierno del Reino Unido y las políticas medioambientales globales.



En cuatro minutos y medio, Thunberg reafirma su posición sobre la crisis climática y enfatiza en la necesidad de "cambiar las reglas" que rigen los sistemas actuales, porque "no hay áreas grises cuando se trata de sobrevivir".



En la melodía también se puede oír a la activista diciendo: "La solución principal es tan simple que hasta un niño pequeño puede entenderla. Tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero".

Su intervención concluye: "Por favor, despierta Es el momento de la desobediencia civil. Es hora de rebelarse".



Por su parte, el mánager de la banda y fundador del sello Dirty Hit, Jamie Oborne, dijo que estaban poniendo todos sus esfuerzos para minimizar su impacto medioambiental.

Por el momento, la empresa Dirty Hit anunció que ya no producirá plástico de un solo uso, una decisión que incluye las cajas de los CD.