Los Grammy posponen su edición de 2021 debido a la pandemia

Los Grammy de 2021, que se iban a celebrar el 31 de enero, se retrasarán a una fecha todavía sin determinar debido a la grave situación de la pandemia en estos momentos en Los Ángeles (EE.UU.), informaron este martes 5 de enero del 2021 medios estadounidenses como Rolling Stone o Variety.

Fuentes de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, la institución que organiza cada año los Grammy, apuntaron a marzo como posible nueva fecha para la gala más importante de la música.



Sin embargo, no dieron por ahora un día concreto ni confirmaron que esta sea la única opción que barajan.



El aplazamiento de los Grammy se dio cuando solo quedaban tres semanas y media para su celebración.



Los Ángeles (y California en general) se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la pandemia en las últimas semanas dentro de EE.UU., una alarmante situación que llevó a la Academia de la Grabación y a CBS, la cadena que retransmitirá los Grammy, a optar finalmente por retrasar esta ceremonia.



Frente a los galardones del cine, que con los Oscar al frente optaron a mediados del año pasado por aplazarse dos meses en 2021 para esquivar en la medida de lo posible el impacto del coronavirus, los Grammy no cambiaron sus planes y mantuvieron hasta ahora el 31 de enero como el día de su ceremonia.



La idea de los organizadores era plantear un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Ángeles, y con una presencia muy limitada de artistas sobre el escenario para actuar y para anunciar los ganadores.



Por el momento, no se sabe cómo será la ahora retrasada 63 edición de los Grammy.



Las candidaturas para estos reconocimientos se dieron a conocer el pasado noviembre y situaron a Beyoncé como favorita con nueve nominaciones seguida de Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Ricch con seis menciones por cabeza.