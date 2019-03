Google rinde homenaje a Seiichi Miyake, creador de la señalización podotáctil

LEA TAMBIÉN

El 'doodle' de Google este lunes 18 de marzo del 2019 rinde homenaje al japonés Seiichi Miyake. El inventor es recordado por su aporte para mejorar la calidad de vida y la movilización de personas no videntes y de baja visión tras haber creado la señalización podotáctil.

De acuerdo con información difundida por el diario El País de España, Miyake hizo su invento con el fin de facilitar la vida de un amigo no vidente y para ello invirtió sus ahorros en bloques táctiles. Su finalidad era que las personas con algún tipo de discapacidad visual puedan caminar por lugares públicos con mayor facilidad.



Para ello, Miyake creó la superficie podotáctil con dos tipos bloque unos con puntos y otros con barras, los primeros sirven para indicar que hay peligro y es necesario detenerse, mientras que los segundos guían a las personas no videntes en la dirección correcta.



En el sitio web de Google dedicado a los 'doodles', el gigante tecnológico explica que el doodle de hoy muestra el logo de la empresa "en el estilo de los bloques táctiles de Miyake". Además de Ecuador, residentes en Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Alemania, Polinia, Austria, Croacia, Japón, Vietnam y Australia pueden visualizar esta animación al abrir la página del buscador.



La superficie podotáctil, dice El País, no fue implementada sino hasta el año 1967 en la ciudad de Okayama, "concretamente en un lugar cercano a una escuela" para personas no videntes. Tiempo después la iniciativa saltó a otros espacios como el Ferrocarril Nacional Japonés y ahora, el sistema está extendido por todo el mundo.



Según el medio, Estados Unidos es uno de los países que más apostó por el invento de Miyake, aunque con algunas modificaciones como conos de pequeñas dimensiones que son de uso obligatorio en estaciones ferroviarias y vías públicas. El país promulgó la ley ADA que hizo que su implementación sea obligatoria en todas las estaciones ferroviarias.



En Quito también se encuentra superficie podotáctil en lugares como el bulevar de las Naciones Unidas, el Centro Histórico y paradas de buses.

Los doodle, cuya traducción se asemeja a la palabra 'garabato', se han convertido en la icónica forma de homenaje de la compañía. Con ellos, Google conmemora fechas especiales o aniversarios.