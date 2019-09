Google prohíbe anuncios de terapias 'no probadas', incluidas de células madre

LEA TAMBIÉN

La gigante tecnológica estadounidense Google informó el viernes 6 de septiembre de 2019 que prohibirá los anuncios en línea de tratamientos médicos no probados, incluida la mayoría de los referidos a las células madre y la terapia génica.

“Esta nueva política prohibirá los anuncios que venden tratamientos que no tienen una base biomédica o científica establecida”, dijo la asesora de políticas de Google, Adrienne Biddings, en un blog de la compañía.



Google “prohibirá la publicidad de técnicas médicas no comprobadas o experimentales, como la mayoría de la terapia con células madre, la terapia celular (no madre) y la terapia génica”.



También agregó que serán excluidas la difusión de “los tratamientos basados en hallazgos científicos básicos y experiencia clínica preliminar, pero que actualmente no cuentan con pruebas clínicas formales suficientes para justificar el uso clínico generalizado”.



Según la empresa, esta decisión se debe a “un aumento en los malos actores que intentan aprovecharse de las personas ofreciendo tratamientos engañosos y no probados”.



Google sostuvo que esto no era un esfuerzo para disminuir la importancia de los descubrimientos médicos, pero consideró que “los ensayos clínicos controlados y regulados son la forma más confiable de probar y demostrar avances médicos importantes ” .



Esta decisión fue adoptada después de que la compañía consultara a expertos en el campo y justificó que fue respaldada por el presidente de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre, Deepak Srivastava.

En la declaración de Google, Srivastava fue citado diciendo: “La comercialización prematura de productos no probados de células madre amenaza la salud pública, su confianza en la investigación biomédica y socava el desarrollo de nuevas terapias legítimas ” .