Gloria Estefan revela que contrajo la covid-19 y desarrolló síntomas leves

La cantante Gloria Estefan reveló que en noviembre del 2020 dio positivo al coronavirus y que, salvo la pérdida de olfato y gusto, desarrolló síntomas leves del covid-19, según relató en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

La cantante explicó que a fines de octubre, y en la que fue una de sus escasas salidas, cenó en la terraza de un restaurante y que ella y sus tres acompañantes portaron mascarillas todo el rato, no obstante sospecha que se contagió por una persona que se le acercó por detrás, le habló - "cosas hermosas" - a corta distancia y sin mascarilla.



El día 5 de noviembre empezó a descubrir que había perdido el gusto y el olfato, y finalmente el día 8 de ese mes una prueba le confirmó que había adquirido el virus.



"Me encerré en el segundo piso de mi casa y no dejé a nadie que entrara durante dos semanas. Afortunadamente, tuve suerte de que mis únicos síntomas fueron la pérdida de gusto y olfato, y un poquito de tos", señaló la cantante.

Estefan señaló que la semana pasada se ha sometido a dos pruebas que han dado negativo ambas, y aprovechó su publicación para resaltar la labor del "increíble personal médico que pone su vida en la (primera) línea" contra la pandemia.



Su mensaje mereció respuestas de apoyo de diversas personas y artistas, entre ellos Ricky Martin, quien mostró su felicidad por la mejoría de la cubanoestadounidense.



"Gracias por compartir tu Gloria. Eres una campeona. No podemos bajar la guardia. ¡Bendiciones!", le escribió el boricua.



Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 13 706 356 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 270 450 fallecidos por la enfermedad del covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.