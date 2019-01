Given you up, el conmovedor single del regreso de Dido después de seis años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Give You Up es el primer adelanto del nuevo disco de Dido, 'Still On My Mind', primer álbum de la artista tras seis años de ausencia y que verá la luz el próximo 8 de marzo del 2019 a través de BMG.

Increíblemente empoderador y conmovedor, Give You Up fue escrito por Dee Adam, Si Hubert y el dúo australiano The Opposite Kids (Denny Thakrar y Rob Agostini).

"Es tan perfecto", comentó Dido sobre la canción, para añadir luego: "Es una buena canción de ruptura, muestra que puedes estar herido pero a la vez sentirte fuerte. Refleja ese punto de una relación en el que ya estás saliendo de la miseria y pensando que él/ella se lo pierde, algo con lo que me puedo sentir totalmente identificada".

Video: YouTube, canal: Dido





'Still On My Mind' es el quinto disco de estudio de la artista inglesa, fue escrito y grabado íntegramente en su país natal, resultado de la fructífera e increíblemente natural asociación con Rollo (fundador de Faithless), su hermano y colaborador a largo plazo.



Con ventas que fue superado los 40 millones de álbumes en todo el mundo, Dido es una de los artistas que consiguió despachar a lo largo de su trayectoria más discos en del Reino Unido. Tanto No Angel como su continuación de 2003, Life For Rent, todavía se encuentran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos en su país.