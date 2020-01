La modelo Gigi Hadid acude a la selección de potenciales jurados de Harvey Weinstein

LEA TAMBIÉN

La modelo estadounidense Gigi Hadid acudió este lunes 13 de enero del 2020 al proceso de selección del jurado para el juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York y afirmó ante el juez que conoce al acusado, pero aún así cree que podrá ser imparcial.

Hadid, de 24 años y de origen palestino y holandés, causó revuelo entre la prensa que estaba apostada a la entrada de la corte suprema estatal, a la que cada día desde el martes 7 de enero están siendo llamados grupos de unos 120 potenciales jurados para someterse a una primera revisión.

De acuerdo al informe compartido entre los periodistas presentes en el juzgado, que solo permite permanecer en la sala a unos pocos para dejar espacio a decenas de candidatos a jurado, Hadid tuvo un intercambio de palabras con el juez James Burke.



La modelo comunicó al juez Burke que conoció a Weinstein y, cuando este le preguntó si a pesar de ello podría ser justa e imparcial, esta respondió que sí.



Además, la modelo levantó la mano cuando fue leída una lista de personas que podrían ser testigos o simplemente mencionadas durante el juicio y comunicó que conocía a Salma Hayek.



Cuestionada de nuevo sobre si eso le impediría ser imparcial, Hadid respondió: "Creo que aún así puedo tener una mente abierta respecto a los hechos".



En la quinta jornada de revisión de potenciales jurados, Burke siguió la pauta de los días anteriores e hizo una primera criba preguntando directamente si había alguien con ideas preconcebidas sobre el caso de Weinstein, a lo que levantaron la mano unos 40 candidatos.



Por otra parte, el juez señaló que el tribunal recibió la alerta de que varios potenciales jurados que fueron llamados la semana pasada después relataron en redes sociales su participación en el caso, y advirtió que podrían ser procesados por desacato judicial con hasta 30 días de prisión y una multa. "Así que no hagan eso", agregó.



De acuerdo al calendario del juez, el panel de 12 jurados y seis sustitutos deberá estar listo para la apertura del juicio propiamente dicho con los argumentos orales de la Fiscalía y la defensa el próximo 22 de enero.

Weinstein está acusado de cinco delitos sexuales por la Fiscalía de Nueva York y, de ser considerado culpable, se enfrenta a un máximo de cadena perpetua. Está imputado por otros cuatro cargos similares en un caso separado en Los Ángeles.