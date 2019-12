Ganadores y perdedores entre los jóvenes

LEA TAMBIÉN

Este año que finaliza se ha caracterizado por tener una fuerte influencia de las generaciones más jóvenes en varios campos. Tecnologías inclusivas, investigación informática, lucha en contra del cambio climático, entre otros, han sido los campos que despuntaron tanto local como internacionalmente.

Este 2019 fue, asimismo, un año en que ámbitos como la seguridad digital, el uso de productos contaminantes y de ciertos aparatos como los audífonos con cable fueron criticados o, simplemente, empezaron a ser rechazados por parte del público debido a su poca practicidad. Una muestra de esos aparatos que se convirtieron en populares dejando atrás a sus predecesores son los earbuds, cuya popularidad dio paso a que ciertas marcas de teléfonos celulares eliminen el anticuado puerto de 3,5 milímetros (que se usa para los audífonos con cable) para mejorar así la vida de la batería y que la gente opte por los audífonos inalámbricos (sobre todo aquellos con Bluetooth).



La inclusión de las personas con discapacidad fue, por otra parte, uno de los elementos que se destacaron en Ecuador. En este ámbito, al menos tres proyectos sobresalieron. Uno de estos es SpeakLiz Vision, creado por el estudio Tavlov, que quedó entre los finalistas del concurso de History Channel. También se encuentra el bastón Blinds, para que las personas no videntes puedan realizar sus compras en los supermercados. Finalmente, está el ‘gadget’ Hand Eyes, que en este año entregó 200 dispositivos para las personas que tienen problemas visuales y requieren de un aparato para conocer los objetos que se encuentran a su alrededor, mediante un sistema de ecolocalización desarrollado por estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas.



Otra industria que se impuso en estos meses fue la del pódcast. De acuerdo con la firma Podcast Insight, más de 800 000 de estos programas circulan en los principales distribuidores de contenido en audio (Spotify, Anchor.fm, Google Pod­cast, etc.). Gracias a estos, en el 2019 los usuarios pudieron acceder a 30 millones de episodios en un centenar de idiomas. Si se suman a los que se han realizado en el último lustro, los usuarios han descargado y escuchado cerca de 50 000 millones de pódcast, convirtiendo a este formato originario de la radio en uno de los favoritos del momento.



Aplicaciones

TikTok, la ‘app’ de videos cortos, se convirtió en la favorita de los jóvenes. Este año cerró con aproximadamente 500 millones de usuarios activos a escala global: 118 millones se incorporaron en este 2019. Se ubicó en el quinto lugar de las más populares.



Televisión

Entre abril y mayo se emitió la octava y última temporada de la serie ‘Juego de Tronos’. Aunque ganó una decena de Premios Emmy este año, la crítica y sus seguidores no fueron tan favorables con el resultado final de esta historia, gran olvidada de los Globos de Oro.



Tecnología inclusiva

SpeakLiz Vision, un software pensado para las personas con discapacidad visual y desarrollado por la empresa ecuatoriana Tavlov, estuvo entre las finalistas del concurso Una idea para cambiar la historia, impulsado por The History Channel.



Videojuegos móviles

El 11 de diciembre, Angry Birds cumplió diez años en los mercados digitales. A pesar de la celebración, el popular videojuego para teléfonos y tabletas fue acusado de vulnerar la seguridad de sus usuarios, proporcionando información a piratas informáticos.



Audífonos inalámbricos

Con el auge de los servicios de música y pódcast por ‘streaming’, los usuarios se volcaron a estos dispositivos, pero esta vez con tecnología inalámbrica. En el 2019, según Statista, se comercializaron aproximadamente 120 millones de ‘earbuds’.



Plásticos de un solo uso

Las campañas en contra de sorbetes, fundas y otros objetos plásticos de un solo uso se intensificaron en el año. En Ecuador, por ejemplo, se abrieron empresas con sorbetes de bambú y se aprobó también un impuesto al uso de las fundas plásticas.