Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez están juntos en la conversación pública. Sus nombres se cruzan en un momento político complejo para Venezuela y generan reacciones encontradas.

Más noticias

Una confesión inesperada

Fernando Carrillo hizo una revelación personal que llamó la atención fuera del mundo del espectáculo.

El actor habló de su vida íntima mientras analizaba el escenario político actual.

Durante una entrevista televisiva, el intérprete afirmó que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Según dijo, ese vínculo fue más allá de coincidencias ideológicas.

Carrillo aseguró que la conoció de forma cercana y personal. Señaló que fueron pareja durante tres años.

Las palabras del actor

El actor fue enfático al referirse a la presidenta interina de Venezuela.

Dijo que fue “el amor de su vida” y la describió como una mujer inteligente.

También afirmó que confía plenamente en ella. Aseguró que no cree que exista una traición de su parte en el contexto político actual.

Carrillo defendió la forma en la que Rodríguez actúa y protege a su entorno.

Insistió en que sus decisiones buscan lo mejor para su país.

El contexto político

Las declaraciones surgieron tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

En ese escenario, Carrillo fue consultado por la supuesta participación de Delcy Rodríguez.

Su respuesta fue directa y basada en su relación personal con ella.

El actor sostuvo que la mandataria hará lo que considere más beneficioso para Venezuela.

Una figura polémica

Fernando Carrillo es conocido por su apoyo público al régimen de Maduro.

Esa postura lo ha puesto en el centro de críticas y debates.

El actor fue una figura destacada de las telenovelas en los años noventa. Protagonizó producciones junto a Catherine Fulop, Thalía y Adela Noriega.

Hoy, su voz vuelve a resonar, no por la ficción, sino por declaraciones que mezclan política y vida personal.

Te recomendamos