María Antonieta de las Nieves dice que Florinda Meza fue el 'consuelo' de 'Chespirito'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien interpretó el papel de 'La Chilindrina' en la exitosa serie de televisión 'El Chavo del 8', se refirió a la relación entre Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños en una entrevista con el portal web TV Notas. La artista afirmó que 'Chespirito' no estaba enamorado de su esposa.

La expresentadora de 'Los Supergenios de la Mesa Cuadrada' trabajó por 24 años en compañía de Roberto Gómez Bolaños. En ese tiempo tuvo la oportunidad de conocer al director de 'El Chavo del 8' y a su esposa Florinda Meza. 'La Chilindrina' asegura que durante el proceso de rodaje de esta comedia, la pareja de 'Chespirito' tomó el mando y varios personajes se sintieron incómodos con ello.



"Florinda llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía solo lo que ella decía”, dijo.



Pese a la influencia que, según María Antonieta de las Nieves, tenía Florinda en la vida de Roberto, antes de que su relación se develara, 'Chespirito' había conocido a otra mujer que ocupó un lugar importante en su vida, contó la actriz a TV Notas.



"Dos semanas antes de que nos diéramos cuenta de la relación con Florinda, él estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa. Era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40!; sin embargo, al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo”, narró la exintegrante del elenco.



Roberto Gómez Bolaños tuvo dos relaciones amorosas en su vida. El director mexicano se casó con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Y luego de separarse de ella, el mexicano y Florinda hicieron pública su relación de pareja.



'Chespirito' falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad, a causa de complicaciones de párkinson, según lo reveló Meza en una entrevista con el programa mexicano ‘Venteando’ en septiembre del 2015.