¿Por qué Florinda Meza no fue llamada a actuar en la pantalla televisiva tras su éxito en 'El Chavo del Ocho'?

La actriz mexicana Florinda Meza regresa a las pantallas, después de 30 años para compartir créditos con Vhadir Derbez y Fernanda Castillo en la película 'Dulce familia'. La intérprete de Doña Florinda declaró que después del gran éxito de Chespirito "nunca más" la volvieron a llamar hasta ahora.

El programa Ventaneando de México recibió a Florinda Meza y Vadhir Derbez, quienes actuarán en la nueva producción 'Dulce familia', que se estrenará el próximo 10 de mayo del 2019. La mujer mencionó que se enamoró de su personaje, porque los actores tienen su momento protagónico, al estar bien "balanceados".



La cinta mexicana retrata cómo enfrentan las mujeres de distintas generaciones el bullying y los excesos. Florinda Meza actúa como madre de Tami (Fernanda Castillo), Bárbara (Regina Blandon) y Ale (Paz Bascuñan). Vadhir Derbez, por su parte, hace el personaje de Beto, el novio de Tami.

La mujer de 70 años reveló que deseaba actuar después de su papel en 'El chavo del Ocho' y 'Chespirito', pero no la llamaron más. De acuerdo con las declaraciones, la actriz cree que se debió a la gran producción y el rating que obtuvieron las comedias. “Lo que me pasó a mí es lo mismo que le pasó a Roberto (Gómez Bolaños), no te perdonan el éxito”, agregó.



Después de trabajar por largo tiempo con su exesposo Roberto Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre del 2014 a causa de una enfermedad respiratoria, la mujer aseguró que la "brecha generacional" fue una de sus preocupaciones aunque está dispuesta a aprender de esta nueva experiencia.