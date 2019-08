La flora de la Reserva Geobotánica Pululahua es la más afectada

LEA TAMBIÉN

La flora y fauna de la Reserva Geobotánica del Pululahua está en peligro. El incendio, que se inició el viernes 23 de agosto de 2019, aún no ha podido ser controlado y sus llamas amenazan a la biodiversidad del lugar.

Hasta el mediodía de este miércoles 28 de agosto del 2019, se contabilizaron casi 56 hectáreas afectadas en esta zona que alberga a especies como lobos de páramo, osos de anteojos, roedores, conejos, murciélagos, pavas de monte, tangaras y colibríes.



Jessica Coronel, directora Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente de Ecuador, explica que las especies de flora son las más amenazadas. Esta es la única Reserva Geobotánica en el país, justamente por la cantidad y diversidad de plantas y árboles que se pueden encontrar en su territorio.



Hasta el momento se han identificado afectaciones a orquídeas, achupallas, cedros, matorrales arbustivos, pajonales, bromelias, musgos, líquenes, arrayanes y pumamaqui. Además, hualicones de al menos 30 años de edad ya se quemaron.

El Cuerpo de Bomberos combate el incendio que continúa en la Reserva Geobotánica del Pululahua con descargas de agua. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

En el caso de la fauna, algunos animales han logrado huir del calor y se ha logrado poner a zorros y roedores en áreas más seguras. Por el momento no ha sido necesario trasladar a los animales a clínicas veterinarias.



Coronel explica que actualmente se está trabajando junto con el Cuerpo de Bomberos de Quito, las Fuerzas Armadas y guardaparques en un puesto de mando unificado. En la zona de reserva hay zonas que se han logrado controlar, señala, pero no quiere decir que no se prenden nuevos focos de calor.



Las dificultades se relacionan con las condiciones topográficas y climáticas. Coronel cuenta que hay corrientes de viento de hasta 40 kilómetros por hora y zonas con pendientes de 90 grados que hacen imposible el trabajo terrestre.



Según el Cuerpo de Bomberos Quito, la madrugada de hoy se reanudaron las acciones operativas desde las 04:30, con 30 efectivos y 10 vehículos contra incendios, quienes realizan labores de extinción desde el flanco superior. Las operaciones se extenderán hasta que se logre el control total del incendio o hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Actualmente se está combatiendo el fuego directamente con descargas de agua. Para esto se están utilizando cuatro helicópteros de Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.