Fiscalía pide hasta seis meses de cárcel para ASAP Rocky en juicio en Suecia

Un fiscal sueco pidió este viernes 2 de marzo del 2019 una pena de hasta seis meses de cárcel para el rapero estadounidense ASAP Rocky, enjuiciado por violencia durante una pelea a finales de junio en Estocolmo y quien alegó legítima defensa.

“No veo cómo se puede discutir de otra cosa que no sea cárcel”, declaró el fiscal Daniel Suneson en su alegato final ante el tribunal de la capital sueca. “La agresión debería ser castigada con una pena de prisión firme de hasta seis meses”, añadió el fiscal.



En el primer día de la audiencia, el martes 30 de julio del 2019, la fiscalía había alegado un acto voluntario, al estimar que ASAP Rocky y sus dos coacusados agredieron a la víctima a sabiendas que eran más numerosos.



ASAP Rocky, de 30 años, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, en detención preventiva desde su arresto tras una pelea el 30 de junio en las calles de Estocolmo, reaccionó en “legítima defensa” , declaró su abogado Slobodan Jovicic en la apertura del juicio.



Al término del último día de audiencia, el tribunal deberá anunciar la fecha del veredicto, probablemente puesto en deliberación. También decidirá la liberación o el mantenimiento en detención del rapero, a la espera de la decisión.



Si los jueces le declaran culpable de violencia, el músico neoyorquino se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión y a pagar una multa. Dos miembros de su entorno comparecen junto a él.



Pero en caso de ser condenado, ASAP Rocky propuso el viernes realizar servicios comunitarios: “Saben donde vivo, tienen mis datos personales y los de mi abogado. He trabajado para obras de caridad, por lo que no me molestaría hacer algo así el fin de semana”, declaró ante el tribunal.



Más de 64 000 personas firmaron una petición en línea para pedir la liberación del rapero. Y en las redes sociales, una campaña anima a los fans del artista a boicotear marcas suecas como Ikea.



Incluso provocó tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Suecia. El presidente Donald Trump, que acusó a finales de julio a Suecia de menospreciar a los afrodescendientes estadounidenses, envió a su emisario especial encargado de los asuntos relacionados con rehenes, Robert O'Brien.

En esta tercera jornada del juicio, los fans de ASAP Rocky se reunieron una vez más en el exterior del tribunal de Estocolmo, al grito de “Free Rocky” y “Free Flacko” ("Rocky libre" y "Flacko libre") , en referencia al otro apodo del rapero.



En el interior de la custodiada sala de audiencia, los testigos se sucedieron antes de dar paso a los alegatos finales.



La víspera, durante la segunda jornada de audiencia, la defensa cuestionó la versión de los hechos relatados por la víctima, un afgano de 19 años que dijo que cuatro personas le habían “golpeado”. “Dos [de ellas] intentaron cortarme con cristal”, añadió en persa en el juicio.



El jueves, el acusado contó su versión de lo sucedido la noche del 30 de junio: “Tratamos de alejarnos, pero cuando nos fuimos nos siguieron”, contó con calma en el estrado. Igualmente indicó que el comportamiento “osado” de la víctima le asustó.



ASAP Rocky reconoció sin embargo que había “lanzado” a su víctima al suelo antes de “dar[le] una patada en el brazo”, con el fin de ayudar a su guardaespaldas, atacado por el denunciante y un amigo.



En un video amateur difundido el martes ante el tribunal, el artista, que visitaba la capital sueca para un concierto, tira al suelo a un joven y después le asesta puñetazos junto a dos de sus coacusados.