Festival de Salzburgo respalda a Plácido Domingo, acusado de acoso sexual

La presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, respaldó este martes 13 de agosto del 2019 a Plácido Domingo, acusado por nueve mujeres de acoso sexual, y confirmó que el tenor español actuará allí, como estaba previsto, los días 25 y 31 de agosto en la ópera de Verdi Luisa Miller.

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me ha impresionado, junto a su capacidad artística, sus modos respetuosos con todos los trabajadores y trabajadoras del Festival", señala Rabl-Stadler en un comunicado.



Según sus palabras, Plácido Domingo "conoce todos los nombres, desde el portero hasta la secretaria (del Festival) y agradece cada pequeña ayuda". "Si las acusaciones contra él también se hubieran producido en la sede del Festival, seguro que lo habría sabido", agrega.



Como jurista formada que es, Rabl-Stadler subraya que para ella siempre rige el principio de 'in dubio pro reo', una locución latina expresa el principio de que ante la falta de pruebas se debe favorecer al acusado.



"Considero objetivamente incorrecto y humanamente irresponsable tomar un juicio definitivo en este momento y adoptar decisiones sobre esa base", indica la responsable del Festival sobre la actuación de Domingo en Luisa Miller el próximo 25 de agosto.



El director artístico (del Festival), Markus Hinterhuser, el director comercial, Lukas Crepaz, y ella misma están de acuerdo en que Plácido Domingo cante, tal y como estaba previsto, en Luisa Miller en el Festival de 2019, concluye el comunicado firmado por la presidenta.



Fuentes del Festival aseguraron que Domingo no se encuentra en Salzburgo en estos momentos.



El Festival de Verano de Salzburgo, uno de los más prestigiosos de Europa, tiene una larga relación artística con Plácido Domingo, que se prolonga más de medio siglo.



Precisamente el año pasado Domingo alcanzó en Salzburgo un récord inaudito en la historia de la ópera, al dar vida a su personaje 150 con Zurga en Los pescadores de perlas, de Bizet.



La agencia AP publicó esta madrugada un reportaje con testimonios de nueve mujeres (ocho cantantes y una bailarina), que acusan al tenor de 78 años de acoso sexual, supuestamente sucedidos en los últimos 30 años.



Domingo respondió a estas acusaciones subrayando que creyó "siempre" que todas sus "relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas", y consideró "inexactas" las acusaciones contra él.

"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándares", añade el artista, director de la ópera de los Ángeles.