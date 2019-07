El festival ‘Saca el Diablo 2019’ presentará a 31 artistas 

LEA TAMBIÉN

Este sábado 13 de julio del 2019, desde las 11:00, en la Quinta San Luis de Lumbisí se realizará el festival Saca el Diablo 2019 (SED). Será la quinta edición de este evento, cuyo objetivo es integrar espacios de entretenimiento y de artes con emprendimientos, señala su director, Jorge Asanza.

31 artistas nacionales e invitados estarán en el SED. Los extranjeros vendrán desde Cuba, Venezuela, México, Brasil, Argentina, entre otros. Entre los artistas de renombre se destacan Orishas, Rawayana, Silverio, Francisco el Hombre, Sal y Mileto, Da Pawn, Alkaloides, Cadáver Exquisito y Ricardo Pita.



El festival estará divido en varios escenarios. Dos son los denominados ‘saca todo’ y ‘prende todo’, enfocados en los músicos. Mientras que en un tercer escenario adicional, comediantes como Monserrath Astudillo, Pancho Viñachi, Lu Noboa, Juanjo Abedrabbo y Sukitruki presentarán lo mejor de sus shows de ‘stand-up comedy’.



Pedro Ortiz, baterista de Da Pawn, expresa su emoción por participar por primera vez. Comenta que la banda se presentará en su etapa “más madura”.



Además, el grupo festeja el aniversario de su último disco, ‘Pistola de Balín’.



La agrupación ofrecerá una selección de sus tres discos producidos durante los ocho años de trayectoria artística. “En esta presentación, después de cuatro años, estaremos los integrantes originales de la banda”, concluye.



Entre los extranjeros, el grupo cubano Orishas, exponente del hip hop latino, tocará los temas de su último trabajo, ‘Gourmet’, así como de sus álbumes anteriores.



Asanza señala que el festival siempre procura ofrecer una variedad en cuanto a la música pero también difundir contenidos y visiones de acción, tolerancia y responsabilidad con el entorno. También indica que habrá una feria de emprendimientos y un lugar de espacios recreativos y descanso, en donde se realizarán talleres de yoga, exposición fotográfica, pintura en vivo, actividades para niños y un ‘beer garden’.



Varios colectivos ofrecerán a los asistentes talleres, espectáculos de danza aérea y ‘food trucks’.

Parte de las novedades de este año es que las transacciones comerciales en la zona del festival se realizarán a través de pulseras inteligentes o ‘cashless’.



Estas permiten generar pagos, recargas, accesos, validación y devoluciones al público, sin tener que usar efectivo. Estas se activarán hasta este jueves 10 de julio en el Hotel Selina, de 11:00 a 18:00, o en el festival desde las 11:00.

Para asistir al SED se pueden elegir los buses propios del festival, que saldrán desde el Hotel Selina cada hora. La plataforma Cabify presentará descuentos, aunque también habrá parqueadero para los que deseen ir en sus vehículos.



Los organizadores prevén la asistencia de aproximadamente 500 personas, al igual que en el 2018.



Una historia de vampiros para toda la familia

Una de vampiros propone al público familiar una divertida y cómica puesta en escena que hace cita de situaciones de cuentos de Edgar Allan Poe y conserva su riqueza literaria. Todo esto es abordado desde lo cómico, usando recursos del clown, la comedia del arte, los títeres y la narración cómica.



Esta obra, que se presentará en el Patio de Comedias todos los sábados y domingos de julio del 2019, a las 11:30, cuenta la historia de tres vampiros Bratislava, Gori y Nosferatu, quienes en su intento por cazar a un cuervo negro que perturba su sueño, descubren que hasta su morada han llegado visitantes extraños. En realidad, los visitantes son el público. Tendrán que espantarlos para que se marchen, pero sus formas de atemorizar ya no funcionan.

Una de vampiros propone al público familiar una divertida y cómica puesta en escena que hace cita de situaciones de cuentos de Edgar Allan Poe. Foto: EL COMERCIO

Un veinteañero deberá cantar junto a sus ex antes de casarse



En la vida existen objetos que no deberían volver a aparecer frente a sus dueños. Y eso lo conoce bien Paúl, un joven que, a pocos días de casarse, vuelve a encontrarse con su vieja agenda de teléfonos, en la cual guarda todavía los números de sus exnovias.



Frente a esta situación, este joven de 24 años deberá tomar una importante decisión: volver a hablar con ellas y cerrar ciclos que todavía tiene presentes en su vida antes de casarse. Los detalles de su hazaña podrán verse este 12 y 13 de julio del 2019 en el escenario del Teatro Nacional Sucre, como parte de la primera temporada quiteña de ‘Enredos, el musical’.



La obra, que ya ha tenido una veintena de funciones en Guayaquil, Loja y Cuenca, llega a la ciudad para contar esta historia con la música de los noventa. Christian Valencia, director de la pieza, explica que con este trabajo quería jugar con un elemento en particular: la nostalgia. Es un homenaje a artistas que acompañaron a los jóvenes de la década del noventa, con piezas de Clip, AU-D, Cruks en Karnak y otros.

La primera temporada quiteña de ‘Enredos, el musical’ se presentará el 12 y 13 de julio del 2019 en el escenario del Teatro Nacional Sucre. Foto: Cortesía ‘enredos, el musical’

Una muestra se enfoca en las formas del cuerpo humano



La exposición del artista guayaquileño Fabricio Valverde se inaugura este jueves 12 de julio del 2019 en la sala Miguel de Santiago, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una muestra que reúne 26 obras, de mediano y gran formato, bajo la temática del desnudo. En esta exposición el artista rinde un homenaje a la figura humana y sus formas. La muestra se encuentra bajo la dirección de Inés M. Flores y estará abierta hasta el 3 de agosto del 2019.

La muestra de Fabricio Valverde se extiende hasta el próximo 2 de agosto del 2019. Foto: Cortesía

La Malamaña estará en el Cumandá Parque Urbano



La orquesta de salsa La Malamaña ofrecerá un concierto este sábado 13 de julio del 2019, desde las 15:00 hasta las 17:00, en Cumandá Parque Urbano, ubicado en la avenida 24 de mayo. Esta banda es conocida por su propuesta de “salsa quiteña” o también llamada “salsa de altura”, ya que hacen referencia a los 2 800 sobre el nivel del mar donde se encuentra Quito. La agrupación se presentará en el escenario 1, ubicado en la planta baja de este centro. Este evento es apto para todo público.