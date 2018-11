Estos son los fantasmas escondidos de la primera temporada de ‘The Haunting Of Hill House’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La historia que sirve como motor de la nueva serie de Netflix que causa sensación en estos momentos es la de una familia que aún intenta superar eventos traumáticos de hace varias décadas. Esta producción, que ha recibido el visto bueno de la crítica de la industria de televisión, está llena de espectros y escenas espeluznantes. Pero, si ya ha visto la serie completa, quizá se haya perdido de algunas escenas escondidas que lo dejarán con los pelos de punta.

Todo está en los detalles en 'The Haunting Of Hill House'. Además de las escenas evidentes que transmiten sentimientos de terror entre los espectadores durante los picos emocionales, hay otras que transcurren durante los momentos de calma de la serie.



Son detalles tan escondidos que es muy probable que no los haya visto todos antes, a menos que usted sea un fanático muy meticuloso que se encuentra sumamente atento a todo lo que ocurre dentro de la serie.

Video: YouTube, cuenta: IGN

Por suerte, Internet ofrece soluciones rápidas para quienes les interesa este tipo de cosas, pero que no tienen el tiempo de revisar nuevamente toda la serie para hallar los fantasmas escondidos. Hay usuarios que se toman la molestia de recopilar estas escenas.



La mayoría de estas escenas ocurren en momentos en que ni la música ni el ambiente preparan al espectador para momentos cúspide de tensión. Más bien ocurren durante diálogos tranquilos o escenas en las que parece reinar la calma. Sin embargo, después de ver estos detalles, seguramente ahora prestará mucha más atención a los espectros escondidos alrededor de la serie.